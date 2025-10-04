Ege Bölgesi'nde son zamanlarda meydana gelen depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, Kütahya’da 5 gün önce gerçekleşen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan 4,1 büyüklüğündeki artçı sarsıntının, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Osman Bektaş, Simav ve Gediz fayları arasında yer alan ve "Uşak bloğu" olarak bilinen bölgenin 1969 ile 2025 yılları arasında yoğun sismik aktivite sergilediğini belirterek, "Bu bölge artık makro ölçekte bir deprem kümesi haline gelmiştir" dedi. Bektaş’a göre, Ege Bölgesi’nin en fazla deformasyona uğrayan fay hatları olan Simav ve Gediz fayları, Uşak bloğunu çevreleyerek bölgede ciddi bir gerilim birikmesine yol açıyor. Son yaşanan depremler ise bu gerilimin yüzeye yansıması olarak görülüyor.

Kütahya'ya yöneldi

Öte yandan Prof. Dr. Bektaş, "Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir" ifadeleriyle sismik hareketliliğin Kütahya yönüne doğru ilerlediğine dikkat çekti ve bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin de benzer risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.