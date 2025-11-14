Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde alt sıralardan kurtulma hedefi taşıyan iki Ege temsilcisi Karşıyaka ve Manisa Basket, yarın nefes kesen bir derbide karşı karşıya gelecek. Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak.

Karşıyaka’da teknik değişim ve yeni transfer etkisi

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde eden Karşıyaka, düşme hattına adeta demir atmış durumda. Yeşil-kırmızılı yönetim, art arda gelen kötü sonuçların ardından başantrenör Faruk Beşok’la yolları ayırdı.

Kulüp, takımı yeniden toparlamak adına Candost Volkan’ı başantrenörlük görevine getirdi. Kaf-Kaf ayrıca kadrosunu güçlendirmek için Polonyalı forvet Michal Sokolowski ile anlaşma sağladı.

Manisa Basket avantaj için sahada

Manisa Basket ise 2 galibiyetle Karşıyaka’nın hemen üzerinde yer alıyor. Ligde istikrarlı bir çıkış yakalamak isteyen Manisa ekibi, derbiden puanla ayrılarak hem rakibini geride bırakmayı hem de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Salon dolacak, Ege derbisi nefes kesecek

Her iki takımın da acil puana ihtiyaç duyduğu haftada, Karşıyaka Spor Salonu’nun taraftarlarla dolması bekleniyor. Kritik mücadele, sezonun Ege bölgesindeki en önemli maçları arasında gösteriliyor.