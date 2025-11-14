Son Mühür/ Beste Temel - Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü Karate Kursu’nda 2025 yılı ekim dönemi kuşak sınavı tamamlandı. Dört ayda bir yapılan sınavlarda performanslarını sergileyen 75 sporcu, bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Sporcuların yeni kuşakları, düzenlenen törende Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından verildi.

Başkan Acar, törende sporcuların heyecanını paylaşarak aileleri ve antrenörleri tebrik etti. Karate kursunun Aliağa’da her geçen gün daha güçlü bir spor altyapısı oluşturduğunu ifade etti.

Hedef: Yıldızlar Ligi, milli takım ve Türkiye Şampiyonası

Kuşak töreninin ardından sporcular, antrenörleri Nezahat Ayhan ve Caner Karaca eşliğinde çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Aliağa Belediyesi karate takımı, 21 Kasım’da Denizli’de yapılacak Yıldızlar Ligi müsabakalarına 10 sporcu ile katılacak.

Üç etap halinde gerçekleştirilecek ligde birincilik elde eden sporcular, milli takım kampına davet edilecek ve sonrasında Türkiye Şampiyonası’nda yarışma hakkı kazanacak.

“Kuşak atlamak bir sembol; asıl olan disiplin ve karakter”

Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, sınavı geçen tüm öğrencileri tebrik ederek karate sporunun yalnızca tekniklerden ibaret olmadığını vurguladı. Ayhan şöyle konuştu: “Kuşak atlamak; olgunlaşmanın, gelişimin ve mükemmelliğe ulaşmanın bir sembolüdür. Bizim önceliğimiz, çocuklarımıza yalnızca savunma tekniklerini değil; dürüstlük, saygı, disiplin ve kurallara bağlılığı öğretmektir.” Ayhan, destekleri için Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.

Başkan Serkan Acar: ‘Sporcularımızın başarısı Aliağa için gurur verici’

Törende konuşan Başkan Acar, sporcuları ve ailelerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum; gösterdiğiniz özveri çocuklarımız için çok değerli. Karate kursumuzda çocuklarımız disiplinle ilerliyor ve önemli başarılara imza atıyor. En büyük hayalimiz, Aliağa’dan yetişen sporcularımızı olimpiyatlarda görmek ve İstiklal Marşı’mız eşliğinde Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak.”