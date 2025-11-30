Etkinlikte sahne alan Zuhal Olcay, güçlü yorumuyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı İki yüzden fazla seçkin davetlinin burs fonuna bağış yaparak katıldığı balonun sunuculuğunu Batıgün Sarıkaya üstlendi.

Swissotel Büyük Efes İzmir’in ana sponsorluğu ile birlikte, Heraeus, Norm Holding, Yatsan, Asmira

Grup ve İlgim Bakım Merkezi destekleriyle gerçekleşen gecede, EÇEV Yönetim Kurulu

Başkanı Leyla Şensöz yaptığı konuşmada, "EÇEV’in bugün ulaştığı kurumsal yapı, bölgemiz için büyük bir

gurur kaynağıdır. Ülkemize yapılabilecek en değerli yatırımın eğitim olduğuna inanıyoruz. Çağdaş ve

nitelikli eğitim alan her genç, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin izinde, cumhuriyetimizi koruyacak,

ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır." dedi. Vakfın kuruluşundan bu yana katkıları için EÇEV Kurucu Üyesi Alaattin Yüksel’e “Kurucu Üye Onur Ödülü”, bağışlarıyla en çok çocuğa ulaşan kurumsal destekçisi Sun Tekstil’e ise özel bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Fırsat eşitliği vizyonu

EÇEV’in eğitimde fırsat eşitliği vizyonuna verdikleri katkılar için İzmir Özel Türk Koleji, Işıkkent

Eğitim Kampüsü, Özel İzmir SEV Kurumları ve Ekin Koleji de gecede teşekkür plaketleri verildi. EÇEV’in eski bursiyeri ve iki dönemdir Yönetim Kurulu Üyesi olan Ünal Arıgümüş ise tüm EÇEV’li gençler adına konuşma yaparak, vakfın çocuklar ve gençler üzerindeki dönüştürücü etkisini ifade etti. EÇEV’in 30. yıl balosu, eğitime umut olan destekçilerin bir araya geldiği; yeni başlangıçlara ilham veren özel bir gece olarak tamamlandı.

