TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’un 14’üncü haftasında Play-Off hattındaki Muğlaspor, ligin son sırasında yer alan Altınorduya konuk oldu. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi kontrollü geçti ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
Cemal Kızılateş sahneye çıktı: Kilidi 80’de açtı
İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan Muğlaspor, aradığı golü 80’inci dakikada buldu. Takımın formda ismi Cemal Kızılateş, ceza sahasında yakaladığı fırsatı gole çevirerek konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Golün ardından oyun disiplinini koruyan Muğla temsilcisi, kalan dakikalarda skoru tutmayı başardı.
Altınordu galibiyete yine ulaşamadı
Bu yenilgiyle birlikte henüz ligde galibiyet sevinci yaşayamayan Altınordu, 4 puanla son sırada kalmayı sürdürdü. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde oynadığı mücadelede puan çıkartamayarak kötü gidişata dur diyemedi.
Muğlaspor’dan üst üste dördüncü zafer
Son haftalarda çıkışa geçen Muğlaspor ise Altınordu galibiyetiyle birlikte üst üste 4. maçını kazandı. Bu önemli deplasman zaferiyle puanını 29’a yükselten yeşil-beyazlı ekip, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.