Son Mühür/ Osman Günden - Anadolu’nun yerel üzüm mirasını çağdaş şarapçılık anlayışıyla buluşturan Akberg Şarapçılık, dünyanın en saygın değerlendirme platformlarından biri olan Uluslararası Şarap ve İçki Yarışması tarafından “2025 kırmızı şarap üreticisi”unvanına layık görüldü.

Efes Antik Kenti’ne komşu Gökçealan köyünde üretim yapan firma, bu ödülle yalnızca madalya kazanan şaraplarını değil; Anadolu’nun kadim üzüm çeşitlerini modern bir hassasiyetle yeniden yorumlayan üretim vizyonunu da uluslararası düzeyde kabul ettirdi.

Yerli üzümün yeniden yükselişi

Akberg’in başarısında, Türkiye’ye özgü üzüm çeşitlerine verdiği öncelik belirleyici oldu. Erciş Karası, Osmanca ve Papazkarası gibi yerel üzümlerin dünya standartlarında kırmızı şaraplara dönüştürülmesi, jüri değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Kırmızı şarap portföyünde ortaya konan kalite, tutarlılık ve yaratıcı yaklaşım, ödülün Türkiye’ye gelmesinde önemli rol oynadı.

Anadolu’dan yenilikçi üretim modeli

Şirket yönetimi, geleneksel bağcılığı inovatif üretim teknikleriyle bir araya getiren bir anlayış benimsedi. Özellikle “Kabuğunda” serisinde uygulanan enrobe şarap yöntemi dikkat çekti. Bu teknikte, Emir ve Narince gibi beyaz üzümler, Boğazkere ve Cabernet Sauvignon gibi kırmızı üzümlerin kabuklarıyla birlikte işlenerek özgün aromatik profiller elde edildi.

Uygulanan yaklaşım, iklim değişikliğiyle birlikte artan daha taze ve hafif şarap talebine, sıcak iklimlere uyumlu Anadolu odaklı bir çözüm sundu.

Michelin menüsüne giren ilk Türk şarabı

Altın madalya alan Lethe Erciş Karası 2021, ABD’nin Houston kentinde bir Michelin yıldızlı restoranın sezonluk tadım menüsüne giren ilk Türk şarabı oldu. Marka, İstanbul’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada seçkin restoranların şarap listelerinde yer aldı.

Bu gelişme, Türk şarabının uluslararası değerini güçlendirirken; Anadolu’nun binlerce yıllık bağ kültürünün dünya sahnesindeki karşılığını bir kez daha ortaya koydu.