Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla ilçede tabela denetimlerine başladı. Uzun süredir devam eden bilgilendirme ve uyarı sürecinin ardından ilk uygulama turistik Şirince Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Uygunsuz tabelalar kaldırıldı

Yasal mevzuata uygun olmayan, izinsiz yerleştirilen ya da çevre estetiğini bozan tabelalar zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek kaldırıldı. Denetimler sırasında esnafa mevzuata uygun tabela kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Uygulamanın önümüzdeki günlerde ilçe merkezinde ve diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.

“Kent kimliğine yakışır görüntü istiyoruz”

Efes Selçuk Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay, çalışmanın amacının ilçenin görsel bütünlüğünü korumak olduğunu vurguladı. Taşkınçay, “Efes Selçuk’un hem yerel halkı hem de ziyaretçileri için düzenli, temiz ve estetik bir kent görünümü hedefliyoruz. Uzun süredir esnafa tabela standartları konusunda bilgilendirmeler yapıyorduk ancak uyarılara rağmen bazı işyerlerinde izinsiz ve görüntü kirliliği yaratan tabelalar bulunmaya devam etti. Bu nedenle çalışmalara Şirince’den başladık. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, kentimizin kimliğine yakışan bir görünüm sağlamak” dedi.

İlçe genelinde sürecek

Efes Selçuk Belediyesi’nin tabela düzenleme çalışmaları önümüzdeki haftalarda tüm mahallelere yayılacak. Esnaftan düzenlemelere destek vermeleri ve mevzuata uygun tabelalar kullanmaları istendi.