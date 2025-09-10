Son Mühür/ Merve Turan - İlham veren kent Efes Selçuk’un çocukları, EFEST 2025 kapsamında “Alinda Keşifte – Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi – Parlayan Taşın Sırrı” adlı kitapla tarihi bir maceraya çıktı. 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivalde çocuklarla buluşan eser, Efes Selçuklu Alinda’nın Celsus Kütüphanesi’ni keşfetmek için çıktığı yolculukta yaşadığı heyecan dolu olayları konu alıyor.

Tarihin içinde bir keşif hikâyesi

Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tolga Mert tarafından yazılan, Gözde Gökalp tarafından resimlenen ve İlknur Ergun’un editörlüğünü yaptığı kitap, çocukları tarihin izlerini sürmeye ve hayal dünyalarını geliştirmeye teşvik ediyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kurtuluş şenlikleri kapsamında böyle bir eseri çocuklara armağan etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Çocukların yalnızca Efes’i gezerek değil, hayal ederek de geçmişe dair bakış açılarını geliştirmelerini istedik” dedi.

Festivalde imzalandı, kent belleğinde yerini aldı

Kitap, EFEST 2025 boyunca yazar Tolga Mert tarafından festival alanında imzalandı ve hem çocuklardan hem yetişkinlerden yoğun ilgi gördü. Sengel, kitabın festival sonrası Selçuk Efes Kent Belleği’nden temin edilebileceğini hatırlattı.

İlham veren mesajlar

Tolga Mert, “Bilgi yaşamı maceraya dönüştürür. Çocuklar hayal kurarak gelecekteki yolculuklarına bu kitapla ilk adımı atacaklar” diyerek eserin çocukların dünyasında yeni ufuklar açacağını vurguladı. Vatandaşlar ise, çocuklar için hazırlanan bu kitaba verdiği destekten dolayı Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür etti.