Son Mühür/ Beste Temel - Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda düzenlenen eğitim, Ziraat Mühendisi Özgür Sözen’in anlatımıyla gerçekleştirildi. Programda bokaşi kompostunun yapım süreci, kullanılabilecek ve kullanılamayacak gıdalar, kompost kitinin içeriği, fermantasyon ve bekletme aşamaları ile elde edilen kompostun değerlendirilme yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar hem teorik bilgi aldı hem de uygulamaya ilişkin sorularına yanıt buldu.

Ücretsiz kompost seti dağıtıldı

Eğitim sonunda başvuru yapan tüm katılımcılara Bokaşi Kompost Yapım Seti ücretsiz olarak teslim edildi. Programla mutfak atıklarının geri dönüştürülerek toprağa kazandırılması hedeflendi. Ziraat Mühendisi Hüseyin Karaman, eğitime gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, kompost kovalarının vatandaşlara teslim edildiğini ve organik atıkların yeniden değerlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Sürdürülebilir yaşam vurgusu

Katılımcılar, eğitimin uygulamaya dönük ve bilinç artırıcı olduğunu belirtti. Kompost setlerini evlerinde ve okullarında kullanacaklarını ifade eden katılımcılar, çocuklara çevre bilinci kazandırılması açısından programın önemine dikkat çekti.

Efes Selçuk’ta gerçekleştirilen eğitimle sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması ve organik atıkların doğaya yeniden kazandırılması amaçlandı.