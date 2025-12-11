Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye’nin ihracatına en yüksek katkı sunan ikinci bölge konumundaki Ege Bölgesi, kasım ayında ihracatta sert bir gerileme yaşadı. Ticaret Bakanlığı Kasım Ayı Faaliyet İlleri İhracat İstatistiklerine göre, bölgenin ihracatı yüzde 7,3 düşüşle 3,7 milyar dolardan 3,4 milyar dolara indi. Böylece Ege, geçen yılın aynı dönemine göre 270 milyon dolar kayıp verdi.

Türkiye genelinde kasım ihracatı yüzde 2,2 artarak 22 milyar 236 milyon dolardan 22 milyar 718 milyon dolara çıkarken, Ege Bölgesi’nin performansı ülke verilerinden ayrıştı.

İzmir’in kasım ihracatında yüzde 11 düşüş

Ege Bölgesi ihracatının yüzde 54’ünü tek başına gerçekleştiren İzmir, kasım ayında 1 milyar 763 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kentin geçen yılın kasım ayında ulaştığı 1 milyar 974 milyon dolarlık seviyeye göre yüzde 11 gerileme yaşandığı kaydedildi. İzmir’in 11 aylık ihracatı ise 21 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Türkiye geneli sıralamasında İstanbul ile Kocaeli’nin ardından üçüncülüğünü korudu.

Manisa kasımda yüzde 9,3; 11 ayda yüzde 3 kayıp yaşadı

Bölgede İzmir’i takip eden Manisa, kasım ayında 608 milyon dolarlık ihracat yaptı. Manisa’nın kasım ayı performansı yüzde 9,3 düşerken, 11 aylık veri yüzde 3 gerilemeyle 6 milyar 985 milyon dolardan 6 milyar 778 milyon dolara indi.

Denizli kasımda ekside kaldı ancak yıllıkta artıda

Ege’nin üçüncü büyük ihracat kenti Denizli, kasımda 359,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın kasım ayına göre yüzde 1,8 düşüş olsa da kent, ocak–kasım döneminde yüzde 5,4 artışla 4 milyar 106 milyon dolara ilerledi.

Balıkesir 2025 sonunda 2,5 milyar doları aşma hedefinde

Balıkesir’in kasım ihracatı yüzde 1,5 artışla 233 milyon dolara çıktı. Kentin 11 aylık ihracatı yüzde 2,7 artışla 2 milyar 294 milyon dolara ulaştı. Balıkesir’in 2025 yılı sonunda 2,5 milyar doları aşması bekleniyor.

Aydın kasımda düştü, 11 ayda yükseldi

Aydın kasımda yüzde 3,3 düşüşle 176 milyon dolar ihracat yaptı. Yılın 11 aylık döneminde ise yüzde 5 artışla 1 milyar 746 milyon dolarlık ihracat seviyesine erişti.

Muğla bölgenin artış rekortmeni oldu

Su ürünlerinde Türkiye lideri olan Muğla, kasım ayında ihracatını 109 milyon dolardan 119 milyon dolara çıkardı. Yüzde 9’luk artış hızını yakalayan Muğla, Ege Bölgesi’nin artış rekortmeni konumuna geldi. Kentin 11 aylık ihracatı yüzde 8,5 artışla 1 milyar 271 milyon dolara ulaştı.

Kütahya’nın 1 milyar dolarlık hedefi 2026’ya kaldı

Çinicilik merkezi Kütahya, kasım ayında 78,3 milyon dolar ihracat yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 düşüş yaşandı. 11 aylık ihracat yüzde 2,7 artışla 881 milyon dolara çıktı ancak 1 milyar dolarlık eşik için hedef yılı 2026 olarak ötelendi.

Afyonkarahisar bölgede çift haneli artış sağlayan tek il

Doğal taş ihracatının güçlü merkezlerinden Afyonkarahisar, kasımda yüzde 7 artışla 50 milyon dolara ulaştı. 11 aylık süreçte ise yüzde 21,6’lık artışla 770 milyon dolara çıkarak Ege Bölgesi’nde ihracatını çift haneli artırabilen tek il oldu.

Uşak’ın rekortmenlik serisi Muğla ile sona erdi

Eylül ve ekimde bölgenin artış rekortmeni olan Uşak, kasımda yüzde 8,4 artışla 44,4 milyon dolara yükseldi ancak artış hızında Muğla’nın gerisinde kalarak ikinci sıraya geriledi. Kentin 11 aylık ihracatı yüzde 4,7 artışla 425,7 milyon dolara çıktı.

Eskinazi: “2026 yılı fırsat yılı olabilir, hazırlıksız yakalanmayalım”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin kasım döneminde 52,4 seviyesine çıktığını hatırlattı. Eskinazi, ihracat ikliminde iyileşme yaşanmasına karşın Türk ihracatçısının iç ekonomik koşullar nedeniyle rekabet kaybı yaşadığını ifade etti.

Eskinazi, otomotiv ve savunma sanayisinin Türkiye ihracatını ayakta tutan temel sektörler olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Hükümetin verileri doğru okuması gerekiyor. Üç yıldır enflasyonun çok gerisinde kalan döviz kurlarıyla rekabetçi olmamız mümkün değil. Talebin canlanmaya başladığı süreçte ihracatçı maliyet baskısından kurtarılırsa 2026 toparlanma yılı olur; aksi durumda tablo ağırlaşır.”