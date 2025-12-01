Aydın’ın Efeler ilçesinde bir cami avlusunda fark edilen şüpheli çanta, güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede çantanın içinde kıyafetler bulundu.

Vatandaşlar durumu ihbar etti

Olay, Yedieylül Mahallesi 1015 Sokak’taki Konaklı Camii’nde ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki vatandaşlar cuma gününden bu yana cami avlusunda bırakılmış bir çanta fark etti. Çanta üç gün boyunca alınıp götürülmeyince, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

Polis ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, inceleme kapsamında cami imamıyla iletişime geçti. İmam, çantayı daha önce kontrol ettiğini belirtti.

Çantadan kıyafet çıktı

Yapılan detaylı incelemede, çantanın içerisinde herhangi bir tehlike unsuru bulunmadığı ve kıyafetlerin yer aldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.