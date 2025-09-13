Voleybolun genç yıldızlarından Efe Mandıracı, milli takımda ve Avrupa’daki kulüp performansıyla öne çıkan isimlerden biri. Kuşadası doğumlu olan smaçör, spordaki başarıları yanında özel hayatıyla da gündemde kalıyor. Son dönemde transferi ve evliliğiyle spor camiasının sık konuşulan isimlerinden olan Mandıracı, hem saha içi hem de özel yaşamı itibarıyla geniş bir merak konusu.

Efe Mandıracı Kimdir?

Ramazan Efe Mandıracı, 1 Nisan 2002’de Aydın’ın Kuşadası ilçesinde doğdu. Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan Mandıracı, burada genç takımlardan A takıma kadar yükselme başarısına ulaştı. 2,03 metre boyunda olan sporcu, smaçör pozisyonunda oynuyor. 2019-20 sezonunda Efeler Ligi macerasına başlayan Mandıracı, bir süre Altekma’da çifte lisansla forma giydi ve bu ekiple üst lige yükselmeyi başardı. 2024-25 sezonunda ise İtalya'nın You Energy Volley (eski adıyla Piacenza) takımına transfer olan Mandıracı, Avrupa'da Türk voleybolunu temsil ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda 2021 yılında ilk kez forma giyen Mandıracı, Avrupa Altın Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.

Evli mi? Eşi Kim?

Efe Mandıracı, 19 Ekim 2023’te milli tekvandocu Zeliha Ağrıs ile evlendi. Yakın çevresinin ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı sade bir nikahla dünya evine giren çift, düğünden sonra da sosyal medyada beraber mutlu kareler paylaşmaya devam etti. Zeliha Ağrıs, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu unvanına sahip bir sporcu. Mandıracı ve Ağrıs, hem sporcu kimlikleriyle hem de uyumlu evlilikleriyle spor kamuoyunun beğenisini kazandı.

Sevgilisi Kim?

Efe Mandıracı’nın eşi Zeliha Ağrıs, aynı zamanda onun sevgilisi olarak da biliniyor. Çiftin evliliği öncesinde uzun süredir birlikte oldukları ve sosyal medyada ilişkilerini açıkça paylaştıkları biliniyor. İkisinin de aktif sporculuk yaşamı ve hoşgörülü ilişkileri, hem voleybol hem de tekvando camiasında ilgiyle takip ediliyor. Şu anda Efe Mandıracı’nın başka bir sevgilisi bulunmuyor; özel hayatında yalnızca eşiyle gündeme geliyor.