Beliz Yürekli, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan genç isimlerinden biri. Kendisini oyuncu Ekin Mert Daymaz’la yaşadığı ilişkiyle tanıtan Beliz Yürekli, adından yaş farkı ve sosyal medyada paylaşılan samimi karelerle söz ettiriyor. Genç yaşında kamuoyunun gündemine gelmesi, hem magazin basınının hem de sosyal medya takipçilerinin dikkatini üzerine çekti. Özellikle sosyal medya etkinlikleri ve samimi tavırlarıyla göz önünde olan Yürekli, ilişkisiyle birlikte magazinin yeni yüzleri arasına katıldı.

Beliz Yürekli kimdir?

İstanbul’da 2006 yılında dünyaya gelen Beliz Yürekli, 2025 yılı itibarıyla 19 yaşında. Üniversite öğrencisi olan ve eğitimine devam eden Yürekli’nin hangi bölümde okuduğu ise net olarak bilinmiyor. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren Yürekli, aktif olarak sosyal medyada çok ön plana çıkmasa da, son dönemde magazin manşetlerinde yer alıyor. Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında özel hayatını göze sokmayan bir yöntem izlemeyi tercih ediyor. Buna rağmen, ilişkisiyle gündeme gelmesi ve kamera önündeki samimiyeti sayesinde ilgi odağı oldu

Sevgilisi kim, adı ne?

Beliz Yürekli, oyuncu Ekin Mert Daymaz’la yaşadığı birliktelikle magazin basınının yakın takibine girdi. Çiftin yaz aylarında bir beach partide tanıştığı ve kısa sürede romantik bir ilişki başladığı biliniyor. Aralarındaki 15 yaş farkı sosyal medyada ve magazin gündeminde çokça konuşuldu. Ekin Mert Daymaz, 35 yaşında, geniş bir hayran kitlesine sahip Türk oyuncu; Beliz Yürekli ise 19 yaşında ve üniversite yaşamına odaklanmış bir öğrenci olarak öne çıkıyor. İlişkileri, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar sonrası özellikle genç takipçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Yürekli’nin ailesi ve özel hayatı hakkında çok fazla bilgi paylaşılmasa da, magazin basını ve sosyal medya takipçileri tarafından genellikle ilişkisiyle gündemde kalıyor. Samimi ve doğal tarzı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Genç yaşında magazin dünyasında hızla öne çıkan Beliz Yürekli, ilişkisiyle birlikte kamuoyunun dikkatini çekerken, sosyal yaşamında daha içe kapanık bir çizgide ilerlemeyi seçiyor. Henüz öğrencilik yıllarında olan Yürekli’nin, eğitim ve sosyal yaşamındaki gelişmeleri ileride paylaşması bekleniyor.

Beliz Yürekli, 19 yaşında, üniversite öğrencisi ve oyuncu Ekin Mert Daymaz’ın sevgilisi olarak gündemde. Genç çiftin ilişkisi sosyal medyada ve magazin basınında geniş yankı uyandırırken, Beliz Yürekli’nin eğitimi ve özel hayatı ilerleyen günlerde daha fazla ilgiyle takip edilmeye devam edecek gibi görünüyor.