Son Mühür- Ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Başrol oyuncusunun projeden ayrılmasıyla birlikte yapım ekibi yeni isim arayışına girdi.

Başrol için ilk teklif Alperen Duymaz’a

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaşımına göre, yapım şirketi Hacıoğlu’nun ayrılığının ardından başrol için ilk olarak Alperen Duymaz ile temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda Duymaz’ın teklife olumlu yaklaştığı ve prensipte anlaşma sağlandığı bildirildi. Böylece dizinin yeni başrol oyuncusu Alperen Duymaz oldu.

Senaryoda değişiklik yapılacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çekimleri sürdürülen dizide, oyuncu değişikliği nedeniyle senaryoda da revizyona gidileceği öğrenildi. Hikayenin yeniden şekillendirileceği ve Kamil karakterinin yeni bir kurgu ile izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

Çekimler kısa sürede yeniden başlayacak

İsmail Hacıoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından çekimlere ara veren set ekibinin, önümüzdeki günlerde yeniden çalışmalara başlaması planlanıyor. Yapım tarafının, yaşanan sürecin ardından yayın takviminde aksama yaşanmaması için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.