Son Mühür- Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur hakkında yapılan uyuşturucu testinin sonucu açıklandı.
Saç örneğinde THC tespit edildi
Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; soruşturma kapsamında alınan biyolojik örnekler üzerinde gerçekleştirilen incelemede, Enes Batur’un saç örneğinde uyuşturucu madde kullanımına işaret eden “esrar-THC” izine rastlandı. Saç testi, geriye dönük madde kullanımını ortaya koyabilen yöntemler arasında yer alıyor.
Ne olmuştu?
Enes Batur hakkında İstanbul’da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yurt dışında bulunduğu öğrenilen Batur, Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı.
Savcılıkta ifadesi alınan sosyal medya fenomeni, işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi
Hakimlik, Enes Batur’un “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetmişti.