Son Mühür- Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

“Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum” ifadelerini kullanan Subaşı, sosyal medya hesabından sık sık Kur’an-ı Kerim paylaşımları yapmaya başlamıştı. Ancak ünlü ismin son paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

“Bikinili paylaşımlarımı zor görürsünüz” demişti

Şeyma Subaşı, takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Subaşı, bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarını paylaşmayacağını belirterek, “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve Subaşı’nın yeni bir döneme girdiği şeklinde yorumlanmıştı.

Bir ay geçmeden bikinili paylaşım geldi

Söz konusu açıklamanın üzerinden henüz bir ay geçmeden Subaşı, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Paylaşımına ise dikkat çeken bir not ekledi:

“Dualarınız rahmet ile kabul olsun. Size yazılanlar en güzel şekilde gelsin. Ve kalbiniz her zaman kendisinden daha büyük bir güç tarafından desteklendiğini hissetsin.” Bu paylaşım, daha önceki açıklamalarıyla çeliştiği yönünde yorumlara neden oldu.