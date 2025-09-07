Fenerbahçe, Süper Lig hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takımlarda görev yapan futbolcuların katılmadığı idman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı.
Sahada pas ve çift kale
Salon çalışmasının ardından futbolcular sahaya çıkarak ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanları yaptı. Ardından pas organizasyonları üzerinde duran sarı-lacivertliler, günü dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.
Brezilyalı file bekçisi Ederson, bugün Samandıra’da takımla çalışmalara başlayacak.
Transfer sonrası veda ziyareti
Manchester City’den transfer edilen Ederson, sarı-lacivertlilere katılmadan önce eski takım arkadaşlarına veda etmek için İngiltere’ye dönmüştü. Fenerbahçe yönetimi, kaleci transferinin ardından kadro planlamasını sürdürmeye devam edecek.