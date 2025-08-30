Nevşehir’de yaklaşık 18 ay önce ruhsatsız bir klinikte ozon tedavisi sırasında hayatını kaybeden Eda Özden’in vefatı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, Adli Tıp Kurumu raporu ve doktorun yazışmaları, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Eda Özden’in eşi Yasin Özden’in açıklamaları ise olayın perde arkasını daha da görünür kıldı. Peki, Eda Özden kimdir, neden öldü ve olay öncesi neler yaşandı? İşte detaylar.

Eda Özden kimdir?

Eda Özden, 1987 yılında Nevşehir’de doğdu. İki çocuk annesi olan Özden, sağlıklı bir yaşam sürdüren ve herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan bir birey olarak biliniyordu. Eşi Yasin Özden’in açıklamalarına göre, kilo vermek amacıyla ozon tedavisine başvurdu. Nevşehir’de yaşayan Özden, özel bir hastaneden ayrılarak kendi kliniğini açmaya çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. B.B.’nin kliniğinde tedaviye başladı. Özden’in hayatı, ailesiyle mutlu bir şekilde devam ederken, 2 Mart 2024 tarihinde ikinci ozon tedavisi seansı sırasında fenalaşmasıyla trajik bir şekilde sona erdi.

Neden öldü?

Eda Özden, 2 Mart 2024’te Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi’nde bulunan Dr. B.B.’nin ruhsatsız olduğu öne sürülen kliniğinde ozon tedavisi sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi klinikte yapılan Özden, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Özden, durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak dört günlük yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşti ve hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, Özden’in ölümü “ilaçlara bağlı oluşan alerjik reaksiyon” sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Olayın ardından klinik mühürlendi ve Dr. B.B. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Ölüm öncesi mesajlar ve soruşturma

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan telefon yazışmaları, Dr. B.B.’nin “Henüz hasta kabulüne başlamadım” savunmasını çürüttü. Yazışmalarda, doktorun Eda Özden ve diğer hastalarla randevu gün ve saatlerini ayarladığı, tedavi seanslarını planladığı görüldü. Eda Özden’in eşi Yasin Özden, eşinin sağlıklı olduğunu ve sadece kilo vermek için ozon tedavisi aldığını vurguladı. Yasin Özden, eşinin ikinci seans sırasında fenalaştığını ve klinikte 20-25 dakika boyunca müdahale edilerek tutulduğunu iddia etti. Özden, doktorun durumu “epilepsi nöbeti” olarak acil servise bildirdiğini, ancak eşinin böyle bir rahatsızlığı olmadığını belirtti. Ayrıca, aynı seansta bulunan başka bir hastanın da Özden’in ozon tedavisi sırasında rahatsızlandığını ve doktorun ambulansı geç çağırdığını söylediğini aktardı. Yasin Özden, 18 aydır devam eden adalet mücadelesinde, ruhsatsız kliniklerin denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Soruşturma devam ederken, Adli Tıp raporu, yazışmalar ve tanık ifadelerinin iddianamede yer alması bekleniyor.