Eylül ayının gelmesiyle birlikte yaz sebzeleri hasat dönemini tamamlıyor. Domates, biber ve salatalık yerini, serin havaları seven ve soğuğa karşı daha dayanıklı sebzelere bırakıyor. Bu ay yapılacak doğru ekim planlamasıyla bahçeler, sonbahar boyunca taze ürünlerle dolup taşabiliyor.

Hızlı büyüyen yeşillikler sofraları süslüyor

Sonbaharın en verimli sebzeleri arasında hızlı sonuç veren yeşillikler dikkat çekiyor. Marul ve hindiba, kısa sürede gelişerek sofralara taze salatalar sunuyor. Ispanak ve pazı ise hem besin değeri hem de soğuğa karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Bu sebzeler, az bakım gerektirmesiyle bahçecilikte pratik çözümler sunuyor.

Sabır isteyen ama değerli ürünler: Brokoli ve karnabahar

Serin havalarda gelişen brokoli ve karnabahar, diğer sebzelere kıyasla biraz daha fazla ilgi istiyor. Ancak özenli bakım karşılığında yüksek besin değerine sahip ve sofraların vazgeçilmezi olacak mahsuller elde ediliyor.

Toprağın altındaki zenginlikler

Eylül, kök sebzeler için en uygun dönemlerden biri olarak biliniyor. Turp, şalgam ve havuç gibi ürünler serin toprakta güçlü şekilde gelişiyor. Sarımsak, soğan ve arpacık soğanı da bu mevsimde ekildiğinde, kışa kadar kök salarak gelecek yıl bol bir hasat imkânı sağlıyor.

Bahçeye aroma katacak bitkiler

Sadece sebzeler değil, aromatik otlar da eylül ayında ekilebiliyor. Maydanoz ve kişniş serin havada canlılığını korurken, biberiye, kekik, adaçayı ve nane yıl boyunca bahçeye hem yeşillik hem de yoğun aroma katıyor.

Sonbahar için doğru planlama şart

Bahçecilik uzmanları, eylül ayında yapılacak ekimlerle sonbahar ve kış boyunca düzenli hasat almanın mümkün olduğunu vurguluyor. Soğuğa dayanıklı sebzeler ve aromatik bitkilerle planlı bir ekim yapan bahçe sahipleri, yılın bu döneminde de tazeliği sofralarına taşıyabiliyor.

Yaz sebzelerinin yerini serin havayı seven ürünlere bırakması, bahçecilik tutkunları için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Eylül ayında yapılacak doğru ekimlerle, hem sofralar zenginleşiyor hem de bahçeler yılın en bereketli dönemlerinden birine adım atıyor.