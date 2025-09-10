Son Mühür- “Okyanus”, “Yansıma”, “Sana Çıkıyor Yollar” ve “Kanunlar Gibi” gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Uzun süredir müzik dünyasının bir diğer ismi Asil Gök ile mutlu bir ilişki yaşayan sanatçı, sevgilisinin sağlık süreciyle ilgili açıklamasıyla gündeme geldi.

Ameliyatı başarılı geçti

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Asil Gök’ün ameliyat olduğunu duyurdu. Uluğ, takipçilerini bilgilendirdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Asil’in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz.” Sanatçının paylaşımının ardından binlerce takipçisi yorum yaparak “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Derya Uluğ ve Asil Gök’ün müzik kariyerleri

Derya Uluğ, son dönemde yayınladığı şarkılarla müzik listelerinin üst sıralarında yer alırken, Asil Gök de hem sahne performansları hem de beste çalışmalarıyla tanınıyor.

Çiftin hem özel yaşamda hem de mesleki anlamda uyumu, müzik dünyasında sıkça konuşuluyor. Sanatçının ise dinlenme sürecinin ardından sahnelere dönmesi bekleniyor.