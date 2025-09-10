Son Mühür- CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel başkanlığına olası dönüşü tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Parti içinde tartışmalar yoğunlaşırken, Kadıköy’de planlanan miting öncesi Söğütlüçeşme üst geçidine asılan bir pankart dikkat çekti. Pankartta “Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu” ifadeleri yer aldı.

Mahkeme kararı ve kurultay gündemi

Parti içi dengeler, 15 Eylül’de görülecek şaibeli kurultay davasına odaklanmış durumda. Mahkemeden çıkabilecek “mutlak butlan” kararının, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönme olasılığını gündeme getirebileceği belirtiliyor. Bu gelişme, CHP içerisindeki tartışmaları daha da yoğunlaştırıyor.

Genel Merkezden muhaliflere sert mesaj

CHP genel merkezi, parti içindeki muhalif kanada sert mesajlar gönderdi. Parti yetkilileri, olası Kılıçdaroğlu dönüş senaryolarına karşı “Kılıçdaroğlu’nu tanımayız” açıklamasıyla tepki gösterdi. Parti içi mücadele, liderlik tartışmaları çerçevesinde sürüyor.

Söğütlüçeşme’deki pankart tartışması

Miting öncesi Söğütlüçeşme üst geçidine asılan pankart sosyal medyada ve kamuoyunda gündem oldu. Pankartta şu ifadeler yer aldı: “Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu.”

Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, pankartla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, pankartın Kılıçdaroğlu veya avukat ekibiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirterek, “Bunu kimin astığını bilmiyoruz. Eğer durumdan haberimiz olsaydı doğrudan müdahale ederdik. Kesinlikle ilgimiz yok” ifadelerini kullandı.