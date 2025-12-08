Son Mühür- Kızılcık Şerbeti dizisine geçen hafta veda eden oyuncu Ece İrtem, Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu ve hem diziye yönelik iddialara hem de hayat hikâyesine dair samimi açıklamalar yaptı.

“Süreç net bir şekilde sona erdi”

Dizinin son bölümünde Erkan Avcı’nın canlandırdığı Asil Yıldırım’ın hastanede ziyaret ettiği, yüzü ve bedeni tamamen sargılı karakter sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Karakterin “Işıl” olduğu iddialarına açıklık getiren İrtem, diziden ayrılışının kesin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kızılcık Şerbeti benim için gerçekten bitti. Fazlası bile oldu. Senaristlerimize teşekkür ederim, ikisi de harika kadın.”

Oyunculuk yolculuğunu anlattı

34 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı zorlukları ve İstanbul’a uzanan yolculuğunu anlattı. İzmir’de yaşarken menajerlik ajansına kaydolmak için İstanbul’a gittiğini söyleyen İrtem, umutlarının tükendiği anların da olduğunu dile getirdi:

“Teyzemlerin penceresinde gökyüzüne bakıp çok ağlamışlığım var. Pes etmedim, çok uğraştım.

Küçük küçük roller gelmeye başladı. Hiçbirine hayır demedim. Bunlar basamak olacak, beni hedeflediğim yere götürecek dedim.”

“Türkiye’yi tanıdım”

Cumhuriyet Savcısı bir baba ve Yazı İşleri Müdürü bir annenin kızı olan İrtem, ailesinin tayinleri nedeniyle Türkiye’nin birçok şehrinde büyüdüğünü söyledi.

Bu durumun uzun süreli arkadaşlık kurmasını zorlaştırdığını belirten oyuncu, bunun kendisine kattıklarını ise şu sözlerle ifade etti: “Ama yeni insanlar tanıdım, yeni gelenekler gördüm. Türkiye’yi tanıdım.”