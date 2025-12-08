Son Mühür- MasterChef maratonunun tamamlanmasının ardından jüri koltuğundaki Somer Sivrioğlu’nun hayatındaki gelişmeler dikkat çekti. Ünlü şef, final heyecanının ardından özel yaşamıyla konuşulmaya başladı.

Boşanma sonrası peş peşe ilişkiler

Sivrioğlu, 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer ile yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından şef, kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamış, ancak birliktelik kısa sürmüştü. Daha sonra adı Ayşe Özyılmaz ile anılan Sivrioğlu’nun bu ilişkisi de uzun soluklu olmamıştı.

Tilbe Uslu ilişkisi de kısa sürdü

Ünlü şef, son olarak kendisinden 25 yaş küçük olan Tilbe Uslu ile aşk yaşamıştı. Çiftin tatil paylaşımları gündem yaratmış, ancak birliktelik kısa süre önce noktalanmıştı.

Somer Sivrioğlu yeni bir ilişkiye başladı

Ayrılığın ardından bir süre gözlerden uzak yaşayan Sivrioğlu’nun yeniden aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü şefin yeni sevgilisinin Talya Didem Belen olduğu öğrenildi.

Sivrioğlu, Belen ile bir yemekte tanıştığını belirterek “Ciddi bir ilişki içerisindeyim” açıklamasını yaptı.