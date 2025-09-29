Son Mühür/Gamze Eskiköy- EBSO Eylül ayı Meclis Toplantısı’na İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer de katıldı.

Toplantı sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu’nun adını anmaması dikkat çekti. Bunun üzerine Yorgancılar, “Sayın Meclis başkanım sizi unuttum mu?” dedi.

"Nedense bazen unutuyorsunuz..."

Kısa süreli gerginlik sırasında Gökçüoğlu, “Nedense bazen unutuyorsunuz, önemli değil. Herkes bildiği gibi yapabilir. Ben kurumsallığımı hiçbir zaman bozmam” yanıtını verdi.

"Laf sokmayalım"

Yorgancılar ise şu sözlerle karşılık verdi:

“İbrahimciğim, atladıysam kusura bakmayın. Burada keyifle meclis yapıyoruz. Laf sokmayalım. Bu İbrahim ile benim işim 50 senedir böyle, anlatsam yazsam kitap olur, roman olur. Kusura bakma deyince akan su durur.”

Bunun üzerine Gökçüoğlu, “Her seferinde böyle. Gülerek meclis yapıyoruz ne mutlu. Teşekkür ediyorum sağ ol” sözleriyle tartışmayı sonlandırdı.

Yaşanan diyalog gergin bir an yaratsa da, samimi ifadeler meclis salonunda gülüşmelere neden oldu. Böylece toplantının atmosferi yumuşarken, EBSO meclisi gündemine kaldığı yerden devam etti.