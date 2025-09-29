AK Parti İzmir'de hareketli günler yaşanacak. 5 Ekim Pazar günü AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından danışma meclisi toplanacak. Danışma meclisinin yoğun bir katılımla gerçekleşmesi ve önemli konuların ele alınması bekleniyor. Danışma meclisi, Balçova Kaya Termal Otel'de saat 14.00'da başlayacak.

Danışma meclisine kimler katılım gösterecek?

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından toplanacak olan danışma meclisine; son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve teşkilat mensupları katılım gösterecek.

Gündemde hangi konular var?

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından toplanacak olan danışma meclisinde pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Gündemdeki maddelerin konuşulması bekleniyor.