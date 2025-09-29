Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Melih Gökçüoğlu’nun yönetiminde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ağustos ayı meclisinde Çeşme’deki orkinos ölümleriyle dikkat çeken EBSO Balıkçı Meclis Üyesi Nedim Ambar, eylül ayı toplantısında da deniz kirliliği ve arıtma sorunlarını gündeme taşıdı.

"Allah rızası için Çeşme'yi kurtaralım"

Ambar, şöyle konuştu:

"Okullar açıldı, yazlıkçıların yüzde 90’ı evlerine döndü. Benim gibiler yazlıkta kaldı. Atık miktarı yüzde 10’a düştü. Atık miktarı azalınca o bölgedeki sular temizlendi. Deniz suyu sıcaklığı düşmeye başlayınca oksijen miktarı artmaya başladı ve temizlik sağlandı. Türkiye’de derin deniz deşarjı konusunda 20 metre olarak hesap yapılmış durumda. Çeşme’de de ülkemizde de bu büyük hata var. Çeşme bölgesinde arıtma tesisi kapasitesi, yaz nüfusu 1 milyonun üzerine çıktığında hesap edilirse, kişi başına yaklaşık 20 litre su düşüyor. Yaz aylarında Çeşme’de bu mümkün mü? İzmir Körfezi’ni mahvettik, Çeşme’yi Allah rızası için kurtaralım. Yeni fazların eklenmesi ve arıtma tesislerinin artırılması zorunludur.”