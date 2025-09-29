Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Melih Gökçüoğlu’nun yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitelerdeki doluluk oranlarından öğrencilerin bilgi düzeyine, Z kuşağının iş hayatına bakışından kitap okuma alışkanlıklarına kadar pek çok başlık ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Z kuşağı spontane olmak zorunda!

Toplantıda konusan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Yusuf Hakan Abacıoğlu 2019 yılından bu yana yüzde 90 doluluk oranı var. Diğer vakıf üniversitelerine bakıldığında analiz etmeye devam ettiğimiz 2 önemli tespit öne çıkıyor. Öğrencilerin bilgi düzeyinde özellikle matematik noktasında problem var. Bunlarda iyileşme ihtiyacı bulunuyor. Öğrencilerin üniversiteden uzaklaşma noktası söz konusu. ABD’de üniversiteye ilgi azalıyor. 4 yıllık üniversite maliyeti yüksek. Bu nedenle 2 yıllık programlara geçiş artıyor. Z kuşağının kendine özgü davranışları var. Z kuşağının işe girerken sahip olduğu en önemli beceri kişiler arası iletişimdir. İletişimi olmak zorunda. Herkes cep telefonunda… Sosyal medyada anında cevap vermek yok. Spontane olmak zorundasınız. Bu yüzden işe alırken en önemli davranış bu oluyor. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı azaldı. Öğrencilere “Siz bizi nasıl görüyorsunuz?” dedim. “Siz bizi dijital dünyada misafir ediyorsunuz” yanıtını verdiler”