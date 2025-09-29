Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir iş dünyasının önde gelen temsilcileri katılırken, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın Çin ekonomisine dair sözleri dikkat çekti. Yorgancılar, yaptığı konuşmada “ABD Başkanı Trump’ın koyduğu yüzde 105 vergi bile az” diyerek Çin’in teknoloji ve üretim kapasitesindeki hızlı yükselişe vurgu yaptı.

Çin Ziyareti: Trump’ın vergisi bile az

Çin’deki gözlemlerini aktaran Yorgancılar, ülkenin teknoloji alanındaki hızlı gelişimini şu sözlerle ifade etti:

“Çin’e gittim, 6 gün kaldım. 6 değişik yerde yattım. 2500 km yol yaptım araba ve trenle. Gezdikten sonra şunu gördüm; ABD Başkanı Trump’ın koyduğu yüzde 105 vergi bile az. Çin ekonomisi eskiden kopyacılık yapıyordu. Bugün Avrupa’yı sollamış, katlamış, gitmiş. Makine fiyatlarında korkunç fark var. Kalite ise aynı. Makineyi önümde çalıştırdı, hemen yükleyin dedim. Eskiden yapılan makine teknolojisi ile bugünkü aynı değil. Robotlar otelde aktif olarak çalışıyordu. Drone ile 100 dönüm bahçeyi ilaçlıyordu. Ortada hiçbir insan yoktu. Atılan ilaç miktarı bile belliydi.”

Patent ve yapay zeka vurgusu

Çin’in patent ve yapay zekâ alanındaki liderliğine dikkat çeken Yorgancılar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Küresel robot istatistiklerine göre; Çin’de robot işçi yoğunluğu Almanya’yı geçmiş durumda. 6 günde 12 tane fabrika gezdim. Robot teknolojisinin olmadığı yer görmedim. Geçmişte ucuz iş gücü avantajını bugün robotlu işgücü ile yine avantaj yaşıyor. Patent sayısında yüzde 46 ile dünyanın yarısına sahip. İkinci olan ABD’deki oran ise 15. Patent olarak Kore daha geride kalıyor. Çin patentinin yüzde 38’i yapay zekayla ilgili. Bizim patent oranımız ise yüzde 0,1. Nitelikli gençlerimizi eğitimden uzaklaştırdığımız sürece bir yere gelebilmemiz mümkün değil.”

“Biz kafamızı boş Şeylerle dolduruyoruz”

Toplumsal alışkanlıklara dair gözlemlerini paylaşan Yorgancılar, nüfus örneği üzerinden sert bir eleştiri yaptı. Yorgancılar şöyle konuştu:

“Nanjing’de doğmuş iki kardeş vardı beni gezdiren. Nüfusu sordum, telefonla bakıp 9,4 milyon dedi. Biz nüfusu sorsak anlatıyorlar. Biz kafamızı boş şeylerle dolduruyoruz. Orada yaşayan birinin oranın nüfusunu bilmemesi ayıp bir şey değil”

OVP’ye Güven Mesajı

Son bölümde ekonomi politikalarına değinen Yorgancılar, Orta Vadeli Program’a güven duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“OVP’yi çok önemsiyorum. Hedefleri ve hassasiyeti de biliyorum. Bu programa güvenim tam. Bu programın sonunda tek haneli enflasyonu görebiliriz. Geçmişte bir yıpranma oldu, nedenini bırakmalıyız ve önümüze bakmalıyız. Para politikasının yeniden sıkılaşacağı bir dönem yaşayacağız. Merkez Bankası’nın ileride toplantıları var. Yıl sonu enflasyonun yüzde 30 civarında biteceği görünüyor”