Almanya’da Yılın Kadın Doktoru ödülünü alan Dr. Ebru Yıldız, organ bağışı ve nakli konusundaki çalışmalarla tanınıyor. Almanya’nın Essen Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Organ bağışı bilincini artırmak için bilimsel ve toplumsal projelerde yer alıyor. Yıldız’ın ödül alması, organ bağışı haftasında Almanya ve Türkiye arasındaki farkındalığa dikkat çekiyor.

Dr. Ebru Yıldız’dan ödüle giden yol

Dr. Ebru Yıldız, Almanya’da Düsseldorf’ta düzenlenen German Medical Award töreninde “Yılın Kadın Doktoru” ödülünü aldı. Essen Üniversitesi Hastanesi’nde 2001 yılından beri çalışıyor, 2019’dan bu yana Batı Almanya Organ Nakli Merkezi Genel Direktörlüğü görevini yürütüyor. Merkezin yıllık 250–300 organ nakli operasyonunu koordine ediyor. DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, ödülün sadece kişisel başarı olmadığını, organ bağışından yeni yaşam bulan binlerce insan adına bir anlam taşıdığını dile getiriyor.

Organ bağışı ve toplumsal farkındalık

Dr. Yıldız hem nakil uzmanı hem de toplumsal farkındalık elçisi olarak çalışmalar yürütüyor. Yoğun bakımda hikayesini kaybeden hastaların sesi olmaya ve nakil sonrası hayata dönen kişilerin hikâyelerini görünür kılmaya odaklanıyor. Okullar, huzurevleri, konferanslar ve derneklerde organ nakli sonrası değişen hayatları anlatıyor. İnsanlarda organ bağışına dair önyargıları, özellikle “ölmeden organların alınacağı” gibi temel korkuları yenmek için bilimsel açıklamalar yapıyor. Beyin ölümü kesin olarak tespit edilmeden organların alınamayacağı bilgisini paylaşıyor; süreçte hastanın rahatlatılması ve gereksiz tedavi bekleyişinin sonlandırılması gerektiğini aktarıyor.

Bir bağış yedi hayata umut oluyor

Dr. Yıldız insanlara doğrudan bağış çağrısı yapmıyor, kişisel kararın önemini vurguluyor. İnsanların kendi kararlarını ailesine bırakmadan vermesini savunuyor. Bir kişinin organlarını bağışlaması halinde yedi kişiye kadar yaşam şansı verdiğini belirtiyor. Kalp, akciğer, iki böbrek, karaciğer ve bağırsak naklinin yanı sıra; deri, göz, kemik iliği gibi dokuların da nakledilebildiğini açıklıyor.

Almanya ve Türkiye karşılaştırması

Almanya’da yılda yaklaşık 2 bin 900 organ nakli yapılırken, nakil listesinde 9 binden fazla kişi bulunuyor. Türkiye’de ise yaklaşık 33 bin kişi organ nakli bekliyor. Dr. Yıldız, Türkiye’nin iletişim ve dijitalleşmede Almanya’dan daha ileride olduğunu söylüyor. E-Devlet üzerinden organ bağışı işlemleri yapılabiliyor. Almanya’da ise hala dijital kimlik doğrulama süreçleri devam ediyor. Türk televizyon dizilerinin bile organ bağışı farkındalığı yarattığına dikkat çekiyor.

Dr. Yıldız, hem Almanya hem Türkiye toplumunu kapsayan bir farkındalık hedefi olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 160 milyon kişiye organ bağışı bilincini ulaştırmayı amaçlıyor. Herkesin kendi kararı ile bilinçli bir bağışçı haline gelmesi için çalışmaya devam ediyor.

Ebru Yıldız Kimdir

Dr. Ebru Yıldız, 1979’da Almanya’da doğdu. Adanalı bir ailenin çocuğu olarak çocukluğunun bir kısmını Adana’da geçirdi ve eğitim hayatına burada başladı. Almanya’nın önde gelen organ nakli merkezlerinden birinin genel müdürlüğünü üstlendi. İnsan sevgisine ve doğru anlatıma inandığını, organ bağışında bilgilendirmenin gücüne odaklandığını vurguluyor.