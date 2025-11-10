Her yıl 10 Kasım tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Atatürk’ün vefatının yıldönümü olan bu özel gün, resmi tatil kapsamına girmediği için birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları olağan çalışma düzenini sürdürüyor. Kargo şirketleri de bu kurumlar arasında yer alıyor.

Vatandaşlar, 10 Kasım Pazartesi günü kargo hizmetlerinden kesintisiz şekilde faydalanabiliyor. Konuyla ilgili kargo firmaları tarafından yapılan açıklamalarda, mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı ve gönderilerin normal iş günlerinde olduğu gibi şubelere teslim edilebildiği belirtiliyor. Türkiye genelinde yurtiçi ve uluslararası kargo şirketlerinin şubeleri açık kalıyor ve gönderim, teslimat süreçlerinde bir aksama yaşanmıyor.

10 Kasım'da Kargo Hizmetlerinde Durum

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, bankalar, üniversiteler ve birçok resmi kuruluşun açık kalmaya devam ettiği bir gün olarak dikkat çekiyor. Kargo sektöründe de bu gün için herhangi bir özel uygulama veya tatil düzenlemesi bulunmuyor. Müşteriler gönderilerini planladıkları gibi gerçekleştirebiliyor, teslimatlar da mesai saatlerinde yapılmaya devam ediyor. Kargo firmaları, hafta içi rutin çalışma saatlerini koruyor.

Teslimat ve Gönderim Süreçleri

10 Kasım’da gönderim ve teslimat süreçlerinde herhangi bir aksama olmayacağı için, vatandaşlar diledikleri ürün ve evrakı kargo şirketleri aracılığıyla yurt içi ve yurtdışına ulaştırabiliyor. Kargo şubeleri sabah saatlerinden itibaren hizmet veriyor ve akşam saatlerinde mesai tamamlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ve tüm ilçelerde hizmet devam ediyor.

Kargo Şirketleri Çalışma Düzeni

MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo ve diğer büyük firmalar, 10 Kasım’da da Türkiye genelinde normal iş akışını sürdürüyor. Hafta içi teslimatlar ve kargo çıkış işlemleri standart şekilde yapılıyor. Kargo göndermek veya teslim almak isteyen vatandaşlar, şubelere başvurabilir ve işlemlerini herhangi bir gecikme olmadan gerçekleştirebiliyor.

Türkiye’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde kargolar açık kalıyor ve hizmette herhangi bir değişiklik yaşanmıyor. Vatandaşlar işlem yapmaya devam ediyor ve kargo sektörü olağan mesai düzeninde çalışıyor.