Ev temizliği sırasında yapılan hataların, hijyen çabasını boşa çıkarabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bazı yöntemlerin kirin ömrünü uzattığını ve temizliğin etkisini kısa sürede yok ettiğini söylüyor.

Halı lekelerini sertçe ovalamak kir çekiyor

Halıdaki lekeleri güçlü şekilde ovmak pek çok kişinin başvurduğu bir yöntem. Ancak bu hareket halı liflerini açarak yüzeyin zamanla daha fazla kir toplamasına neden oluyor. Bu hata, halının sürekli kirli görünmesine yol açabiliyor.

Ocak temizliğinde yanlış ürün seçimi kirin tutunmasını hızlandırıyor

Güçlü kimyasalların her zaman iyi sonuç vermediğine dikkat çekiliyor. Yanlış malzemeler, ocağın yüzeyine zarar verirken aynı zamanda kirin daha hızlı tutunmasına sebep oluyor. Uzmanlar, evde bulunan basit ürünlerin çoğu zaman daha etkili olabildiğini belirtiyor.

Her yüzeyde bulaşık deterjanı kullanmak temizlik süresini uzatıyor

Bulaşık deterjanı yağı çözmede etkili olsa da tüm yüzeyler için uygun değil. Deterjan kalıntılarının ince bir tabaka oluşturarak zamanla daha fazla kir çektiği aktarılıyor. Bu durum uzun vadede ev işlerinin daha da zorlaşmasına neden oluyor.

Bulaşık makinesi temizliği ihmal edilmemeli

Birçok kişi bulaşık makinesinin kendi kendini temizlediğini düşünüyor. Oysa içeride biriken yağ ve kireç hem hijyen hem performans kaybına yol açıyor. Düzenli bakım yapılmadığında temiz görünen tabakların bile yeterince hijyenik olmadığı vurgulanıyor.

Buzdolabına çelik parlatıcı kullanmak daha fazla leke bırakıyor

Parlak görünüm kısa süreli olsa da uzmanlar çelik parlatıcıların parmak izi ve tüy çektiğini söylüyor. Özellikle evcil hayvan bulunan evlerde buzdolabının alt bölümünün çok daha hızlı kirlendiği belirtiliyor.

Buzdolabının alt ve arkasını temizlemeyi unutmamak gerekiyor

Bu bölgelerde biriken toz sadece hijyen değil performans açısından da sorun yaratıyor. Soğutma gücünün düşmesiyle enerji tüketimi artıyor. Uzmanlar, bu alanların düzenli temizlenmesini öneriyor.

Temizlik doğru sırayla yapılmalı

Tozlu zemini doğrudan ıslak paspasla silmek, kiri yayarak çamurlaşmasına sebep oluyor. Bu da zeminlerin daha hızlı kirlenmesine yol açıyor. Uzmanlara göre doğru yöntem: önce süpürmek, ardından paspaslamak.