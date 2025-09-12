Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) Ebola şüpheli vaka sayısının bir hafta içinde iki katına çıktığı bildirildi. Salgının yayılma hızının kontrolü zorlaştırdığı belirtiliyor.

Vakalar hızla artıyor

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıda konuşan CDC Başdanışmanı Dr. Ngashi Ngongo, Ebola şüpheli vakalarının kısa sürede iki katına ulaştığını açıkladı. Ngongo, ülkenin doğusundaki şehir ve köylerin birbirine yakınlığının salgının hızla yayılmasına neden olduğunu ve bu durumun kontrolü güçleştirdiğini vurguladı.

Kasai bölgesinde vaka sayısı yükseldi

Toplantıda, Kasai bölgesinde Ebola şüpheli vaka sayısının son bir haftada 28’den 68’e çıktığı bildirildi. Salgının iki ilçeden dört ilçeye yayıldığı, can kaybı sayısının ise 15’ten 16’ya yükseldiği belirtildi.

Yeni salgın ilan edilmişti

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül’de yeni bir Ebola salgını olduğunu açıklamış; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı.