Son Mühür- Dünya genelinde yaklaşık 183 milyon Gmail hesabının kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin çevrimiçi ortamda paylaşıldığı ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları, yalnızca e-posta hesaplarının değil, bu adreslerle bağlantılı diğer platformların da risk altında olduğunu belirtiyor.

Sızan veriler ve potansiyel tehditler

Söz konusu veri ihlali, kullanıcı adları ve şifrelerin yanı sıra, hesaplara bağlı diğer dijital hizmetlerin de tehlikeye girebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, bilgisayar korsanlarının bu bilgileri kullanarak farklı platformlarda yetkisiz erişim sağlayabileceğini ifade ediyor.

Nisan ayındaki ihlal yeni ortaya çıktı

Olayın Nisan 2025’te gerçekleştiği ancak kısa süre önce tespit edildiği bildirildi. Güvenlik platformu Have I Been Pwned’in kurucusu Troy Hunt, sızdırılan verilerin internetteki çeşitli kaynaklardan bir araya getirildiğini açıkladı.

Platform, bugüne kadar 917 farklı veri ihlalini ve 15 milyardan fazla hesap bilgisini takip etti. Kullanıcılar, e-posta adreslerinin veya şifrelerinin bu saldırıda yer alıp almadığını site üzerinden kontrol edebiliyor.

Hesap güvenliği için öneriler

Siber güvenlik uzmanları, Gmail kullanıcılarına hesaplarını korumak için bazı önlemler alınmasını tavsiye ediyor:

Şifreyi derhal değiştirmek

İki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) özelliğini aktifleştirmek

Google, iki aşamalı doğrulama ile kullanıcı hesaplarını korumak amacıyla ek güvenlik adımları uyguluyor. Bu sayede, şifre ele geçirilse bile hesabın tek başına erişilmesi engelleniyor.

Yapay zeka destekli ihlaller artıyor

Uzmanlar, son dönemde yapay zekâ destekli saldırı teknikleri nedeniyle veri ihlallerinin giderek arttığını vurguluyor. Kullanıcıların güçlü şifreler ve ek güvenlik önlemleriyle hesaplarını koruması gerektiği özellikle belirtiliyor.