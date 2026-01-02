Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi içerisinde yer alan duruşma salonunda, kamuoyunda "Daltonlar" adıyla bilinen organize suç örgütüne yönelik görülen dava sırasında eşine az rastlanır bir kriz patlak verdi. Bazı tutuklu sanıkların jandarma personeline fiziksel saldırıda bulunmasıyla başlayan gerginlik, yargılama usullerine aykırı eylemlerin tespitiyle yeni bir adli boyuta taşındı. Olayların ardından duruşma düzenini ihlal eden ve yasa dışı kayıt yaptığı öne sürülen savunma makamındaki isimlere yönelik sert yaptırımlar uygulandı.

Duruşma salonunda arbede ve gizli kayıt iddiası

"Daltonlar suç örgütü" davasının görüldüğü esnada, bazı sanıkların jandarma ekiplerine yönelik fiziki müdahalede bulunması üzerine salon bir anda karıştı. Yaşanan arbedenin ardından başlatılan teknik ve idari incelemelerde, duruşma düzenini temelden sarsan bir başka bulguya daha ulaşıldı. Yapılan tespitlerde, mahkeme salonunda ses ve görüntü kaydı alınmasının yasak olmasına rağmen, savunma tarafında bulunan bazı isimlerin izinsiz şekilde dijital kayıt aldığı belirlendi. İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı olduğu öğrenilen üç avukatın, duruşma anlarını saniye saniye kaydettiği iddiası yargı dünyasında yankı uyandırdı.

Üç avukat hakkında örgüte yardım suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen avukatlar T.G., S.K. ve K.Y. mercek altına alındı. Şüpheli avukatlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca "Ses veya görüntülerin izinsiz kayda alınması" suçlamasının yanı sıra, çok daha ağır bir itham olan "Örgüt üyesi olmamakla birlikte, suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan gözaltı talimatı verildi. Savcılık, bu kayıtların örgüt lehine kullanılma ihtimali üzerinde durarak operasyon için düğmeye bastı.

Adli süreç: Bir avukat cezaevine gönderildi

Emniyet birimlerince gözaltına alınan avukatlar, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden İstanbul 1 No'lu Barosu üyesi avukat T.G., üzerine atılı suçların niteliği ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklandı. Mahkeme, T.G.'nin tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verirken, diğer şüphelilere yönelik hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi. Yargılama ortamının güvenliğini ve gizliliğini ihlal eden bu olay, duruşma salonlarındaki denetimlerin daha da sıkılaştırılması tartışmalarını beraberinde getirdi.