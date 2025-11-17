Rusya, Ukrayna’daki askeri operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Odesa bölgesinde yer alan İzmail Limanı’nda demirli olan ve yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan Türk bayraklı ORINDA gemisi Rus güçlerinin hedefi oldu.

Saldırı sırasında gemide alevler yükseldi, yetkililer olası bir patlama riskine karşı alarm durumuna geçti. Romanya sınırına yakın Plauru köyü sakinleri, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Limandaki yetkililer, gemideki hasarın boyutunu belirlemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Enerji tesislerine saldırı ve elektrik kesintileri

Rus ordusunun Odessa’daki enerji altyapısına yönelik saldırıları da devam ediyor. Ukrayna’nın önde gelen enerji şirketlerinden DTEK’e ait tesisler hedef alındı. Saldırı sonucunda 36 bin 500 hanede elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer, yedek hatlar kullanılarak 4 bin haneye elektrik verildiğini, geri kalan 32 bin 500 hanede ise onarım çalışmalarının uzun süreceğini belirtti. Enerji sektöründeki uzmanlar, bu tür saldırıların bölgedeki elektrik arz güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden ORINDA gemisi açıklaması

Denizcilik Genel Müdürlüğü, bir saldırı sonucu gemide yangın çıktığını, personelin güvenli şekilde tahliye edildiğini ve yaralanan olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Türk bayraklı ve 16 Türk mürettebatın bulunduğu ORINDA adlı LPG gemisi, Ukrayna’nın İzmail Limanı’nda tahliye esnasında isabet almış ve yangın meydana gelmiştir. Mürettebat gemiyi güvenli bir şekilde terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma bildirilmemektedir. Gemideki yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir."