‘Kırmızı Yıldızlı Helikopterin Maceraları’ kitabını okuyan bir çocuğun kameralı bir helikoptere sahip olma hayali, bugün dünyanın en büyük teknoloji markalarından birinin temelini attı.

2006 yılında Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde çocukluğundan taşıdığı bu tutkuyu gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya başlayan Frank Wang, bugün gökyüzünü şekillendiren bir teknoloji imparatorluğunun kurucusu. DJI önce kameraları uçurdu. Ardından sinemayı, tarımı, polisi, orduları ve savaş alanlarını değiştirdi. Hepsi bir çocuk kitabıyla başladı.

Aynı yıllarda ABD’de Nvidia, bir oyun çipi üreticisiyken grafik işlemcilerini yalnızca eğlence dünyasının değil, hesaplama ve yapay zekâ çağının merkezine taşıyacak bir yolculuğa çıktı. Şirketin kurucusu Jensen Huang’ın gençlik hayali daha iyi oyun grafikleri üretmekti. Bugün ise onun vizyonu, makinelerin görmesini, araçların kendi kendine yol almasını ve yapay zekânın çalışmasını mümkün kılıyor.

Frank Wang da Jensen Huang da hayallerine ulaştılar. Ama orada durmadılar. Ulaştıkları her hedef, onlar için yeni bir başlangıç oldu.Yatırımcıları ve yol arkadaşlarını ikna ederken yalnızca rakamlara değil, hikâyelerine güvendiler. İkisi de alanlarında uzman olmanın ötesinde, iyi birer anlatıcıydı.

Başarısız olduklarında bile karşılarındakilere “daha iyisi mümkün” duygusunu geçirebildiler. Nereden geldiklerini ve nereye gitmek istediklerini biliyorlardı.Jensen Huang, yapay zekânın bugün ihtiyaç duyduğu çiplerin altyapısını çok önceden kurmaya başladı. Teknolojinin gelecekte varacağı noktayı öngördü ve ona göre çalıştı.

Kevin Costner’ın Düşler Tarlası filmindeki o cümle gibi:“Eğer inşa edersen, gelirler.”O da inşa etti. Ve bekledi.Eğer hayalinizi inşa ederseniz, başarısız olmak için ortada çok az neden kalır. Yol boyunca zorluklar elbette çıkar. Ama sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız, süreç bir yük değil, bir yolculuğa dönüşür. Hayat denen armağanı, üreterek ve paylaşarak büyütürsünüz.

Önce kendinize güvenin. Sonra başkalarının size güvenmesini sağlayın. Dürüst olun. Yolunuzu, sizi aşağı çeken değil, ileri taşıyan insanlarla yürüyün.

Hayallerinin peşinden giden, yaşamdan keyif alan, ürettikleriyle çevresine fayda sağlayan biri olun. Sizin de 'Kırmızı Yıldızlı Helikopterin Maceraları' gibi başucunuzda duran bir kitabınız olsun.