Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut inşasını kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"ne vatandaşların gösterdiği büyük ilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum'un duyurusuna göre, projenin ilk başvuru gününde toplamda 936 bin 159 kişi müracaatta bulundu. Bu yüksek katılım, projenin toplumsal karşılığını gözler önüne serdi.

Başvurular bir milyona yaklaştı: Devletimize güven vurgusu

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ilk günkü başvuru sayısının yaklaşık 905 bin 640'ının e-Devlet kapısı üzerinden, 30 bin 519'unun ise yetkili banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Kurum, bu yüksek başvuru sayısını, "Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz," sözleriyle değerlendirdi.

Başvuru süreci ve tarihlerde dikkat edilmesi gerekenler

Vatandaşların başvurularını banka şubelerinden yaparken kimlik numarası ayrımı olmaksızın, TOKİ’nin resmi sayfasında ilan edilen şubeler üzerinden işlem yapabileceği belirtildi. Hangi bankanın hangi bölgede hizmet verdiğine dair detaylı bilgiye, TOKİ'nin internet adresinden ulaşılabileceği gibi, ALO 181 hattından da vatandaşların tüm sorularına cevap alabileceği kaydedildi.

E-Devlet üzerinden yapılan başvurular için ise kademeli bir takvim izleniyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi "4" olanların başvuruları 12 Kasım’da, son hanesi "6" olanların başvuruları 13 Kasım’da, son hanesi "8" olanların başvuruları ise 14 Kasım’da alınacak. 15 Kasım'dan itibaren ise tüm vatandaşlar T.C. kimlik numaralarının son hanesine bakılmaksızın e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Son başvuru tarihleri ve istisnai durumlar

Proje başvurularında son tarihler de belirlendi. E-Devlet üzerinden müracaatlar 18 Aralık’ta sona ererken, banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular için son tarih 19 Aralık olarak açıklandı.

Özel bir hassasiyet gösterilen kısım ise şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerini kapsıyor. Bu ayrıcalıklı grubun başvuru işlemleri, herhangi bir bedel alınmaksızın yalnızca banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.