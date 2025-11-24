Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan havalanıp Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazındaki incelemelerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kaza kırım ekibi çalışmalarını bitirerek Türkiye’ye döndü.

"Ekibimiz ülkemize dönmüştür"

MSB’nin açıklamasında, “11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

20 asker şehit olmuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım’da Azerbaycan’dan havalandıktan kısa süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüş, kazada görevli 20 asker şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit askerlerin kimlik bilgilerini sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve tüm Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

Taziye mesajı: “Vatan size minnettardır”

Bakanlığın yayınladığı taziye mesajlarında, “Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır” ifadeleri dikkat çekmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yayımladığı mesajda ise şu sözlere yer verilmişti: “Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır.”

Bakan Güler mesajında ayrıca, “Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

Enkaz parçaları Kayseri’ye götürülüyor

Kaza sonrası bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, uçağın parçalarının inceleme amacıyla Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne taşınmasına devam ediliyor. Kazanın kesin nedeni ise teknik incelemelerin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

