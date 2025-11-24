İzmir'in Gaziemir ilçesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Elvan Yıldırır (52), daha önce iki farklı kanser türünü yenmiş olmasına rağmen üçüncü kez yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına başlayamadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğrencileri ona unutulmaz bir moral kaynağı oldu. Aslanlar Ortaokulu öğrencileri, sevdikleri öğretmenleri için kaleme aldıkları yüzlerce mektuptan oluşan bir dosya hazırlayarak Yıldırır'a takdim etti. Öğrencilerinin samimi sözleriyle derinden etkilendiğini belirten Yıldırır, "İçlerinden, kalplerinden gelen şeyleri yazmışlar. Okurken hem çok duygulandım hem de çok mutlu oldum" dedi.

Üst üste gelen teşhisler ve okuldan uzak kalmanın yarattığı hüzün

13 yıl önce meme, 3 yıl önce ise rahim kanserini yenerek sağlığına kavuşan beden eğitimi öğretmeni Elvan Yıldırır, maalesef yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında bu kez akciğer kanseri teşhisiyle karşı karşıya kaldı ve çok sevdiği okuluna gidemedi. Bu durum hem Yıldırır hem de öğrencileri üzerinde büyük bir üzüntü yarattı. Öğrencileri, öğretmenlerinin yanında olduklarını hissettirmek ve ona moral vermek amacıyla harekete geçti. Yaklaşık 150 öğrenci, duygularını içtenlikle ifade eden mektuplar yazdı ve bu mektupları özenle bir sunum dosyasında birleştirdi. Hediyeyi alan Yıldırır, öğrencilerin mektuplarındaki 'Beden eğitimi derslerinde oynadığımız oyunları çok özlüyoruz', 'Siz hep bizim yanımızda oldunuz, şimdi biz sizin yanınızdayız' gibi ifadelerin kendisine güç verdiğini söyledi.

Mektuplar aşkı güçlendirdi: "Hayatım boyunca unutamayacağım"

Hastalığı sebebiyle mesleğinden hiçbir şekilde kopmak istemediğini vurgulayan Elvan Yıldırır, kemoterapi sürecinin başladığını ve bu zorlu süreçte ailesinden, meslektaşlarından ve özellikle öğrencilerinden büyük destek gördüğünü ifade etti. Yıldırır, öğrencilerin hazırladığı sürprizin kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Eylül başında konulan teşhis nedeniyle maalesef yeni döneme başlayamadım. Mesleğimi aşkla yapıyorum ve ondan ayrı kalmak beni çok etkiledi. Ancak öğrencilerimin yaptığı bu müthiş sürpriz, benim kalbime dokundu. Yıllardır çok sürprizle karşılaştım ama bu, mesleğime olan aşkımı daha da güçlendirdi. O benim için çok büyük, anlamlı ve hayatım boyunca da unutamayacağım bir şeydi. Bu hastalığı da en kısa zamanda atlatıp, çok sevdiğim mesleğime geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

En büyük ilaç moral: "İyi ki öğretmenim, İyi ki öğrencilerim var"

Elvan Yıldırır, bu duygusal hediyenin kendisine çok büyük bir moral olduğunu kaydetti. Kemoterapinin dışında hastalığa karşı en güzel ilacın moral olduğuna inandığını söyleyen Yıldırır, sözlerine şöyle devam etti: "İçlerinden, kalplerinden gelen şeyleri yazmışlar. Bu hediye bana çok büyük bir moral oldu. Aşkla yaptığım mesleğime duyduğum tutku daha da arttı. 'İyi ki öğretmenim, iyi ki öğrencilerim var' dedim. Onları çok seviyor ve çok özlüyorum. Hayatıma çok bağlıyım ve mesleğimi, insanları, çocukları çok seviyorum. Şu an bile bıraksalar okullarıma koşarak gideceğim. Daha önce iki kanser türünü de atlattım. Bu nedenle üçüncü kez bu hastalığı atlatıp, bir an önce mesleğime tekrar kavuşmak istiyorum."

Öğrenci gözüyle Elvan Öğretmen: "Bizimle arkadaş gibi"

Sürprizi organize eden öğrencilerden Aslanlar Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Esmanur Aslan (13), Elvan öğretmenlerinin rahatsızlanmasından dolayı tüm okulun çok üzüldüğünü dile getirdi. Aslan, "Elvan öğretmen, bizimle adeta arkadaş gibi. Biz de Öğretmenler Günü'nde ona sürpriz yapmaya karar verdik. Resim öğretmenimiz Gülben Özkan ve müdür yardımcımız Nazmiye Talay'ın desteğiyle tüm öğrenciler olarak mektup yazıp dosyayı hazırladık. Öğretmenimizi mutlu etmek ve motive etmek istedik" dedi. Öğretmenlerinin okulu ziyaret ettiğini görünce çok sevindiklerini belirten Aslan, "Onu görmek bize çok iyi geldi. Tekrar derslerimize girmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer 8. sınıf öğrencisi Burak Kılınç (13) ise, Elvan öğretmeni 5. sınıftan beri tanıdığını ve onun çok samimi ve içten biri olduğunu vurguladı. Kılınç, "Yerine gelen öğretmenlerimiz olsa da Elvan öğretmenimizin yeri hep ayrı. Ona mektup yazarken daha da güçlü olması için motive edici şeyler yazdım. Bir an önce iyileşip, tekrar derslerimize girmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.