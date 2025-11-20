Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Sivas Bulvarı üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 CON 076 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan M.Ç. hızla kaçarak Melikgazi ilçesi sınırlarına geçti.

Yaya olarak kaçmaya devam etti

Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde kıstırılan sürücü, aracını bırakıp yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu M.Ç., Kızılırmak Caddesi üzerinde yakalandı.

3.15 promil alkollü çıktı

Araç başında yapılan alkol testinde M.Ç.’nin 3.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce de birçok kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Son işlemle birlikte ehliyetsiz kalma süresi 2044 yılına uzatıldı.

Altı ayrı maddeden ceza

M.Ç.’ye “ters yönde araç kullanma”, “dur ihtarına uymama”, “alkollü araç kullanma”, “makas atma”, “ehliyetsiz araç kullanma” ve “kavşağa girerken yavaşlamama” gerekçeleriyle toplam 96 bin 176 lira idari para cezası uygulandı.

Adli işlem başlatıldı

“Trafiği tehlikeye sokma” suçundan işlem başlatılan sürücü karakola götürüldü. Olay sırasında M.Ç.’nin rahat tavırları ise dikkat çekti.