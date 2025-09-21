Son Mühür- ''Son dönemde siyasi tansiyonun azalması, ağustos ayına dair bütçe ve hazine nakit dengesi verilerinin olumlu gelmesi ve dezenflasyon konusunda TCMB’nin rotasında ilerlemesi risk primimizi düşürüyor.'' hatırlatmasında bulunan ekonomist Ali Cek Gözen,

''Bütün bu pozitif haber akışının en net fiyatlandığı yer kredi temerrüt primimiz, yani CDS.'' dedi.



Şubat 2020'den bu yana...



''Haftaya 264 baz puandan başlayan 5 yıllık CDS’ler, 240 seviyesinin altını görerek Şubat 2020’den (salgın öncesi) bu yana en düşük seviyeyi gördü. Nisanda 380’e kadar çıkan ve uzun süre yüksek seyreden CDS, hazirandan bu yana 300’ün altına inmiş durumda.''diyen Gözen,

''CDS, yani kredi temerrüt primi, bir ülkenin ya da şirketin borcunu ödeyememe riskine karşı alınan sigortanın maliyeti.

CDS düşüşü etkisini en fazla Türkiye’nin döviz cinsinden borçlanmasında göreceğiz. Hem Fed’in faiz indirimlerine başlaması hem de Türkiye’nin risk priminin düşmesi çifte pozitif etki yapıyor.'' hatırlatmasında bulundu.