Son Mühür- Ülkelerin emeklilik sistemleri 2025 raporuna göre Türkiye 52 ülke arasında en kötü emeklilik sistemine sahip 4 ülkeden biri oldu.

Siyaset bilimci akademisyen Nezih Onur Kuru, her yıl dünyanın emeklilik sistemlerini karşılaştıran Mercer CFA'nın son raporuna göndermede bulunarak,

Emeklilik sistemi üzerine yapılan bir çalışmada 100 üzerinden 48 (D seviyesi) not alabilen Türkiye'nin, Hindistan, Arjantin ve Filipinler'le aynı kategoride yer aldığına işaret etti.

Türk-İş'in dört kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak belirlediği 28 bin 412 TL bile, milyonlarca emekli için ulaşması güç bir hedef gibi görünüyor.



Türkiye'de kim, ne kadar emekli maaşı alıyor?



Türkiye'de emeklilerin yüzde 88'i 20 bin TL'nin altında maaş alıyor.

25 bin TL altı maaş alanlar yüzde 96'ya ulaşmış durumda.

17 bin TL'nin altında emekli maaşı alanların sayısı 6 milyon 80 bin.

17 bin TL ile 18 bin TL arası emekli maaşı alanların sayısı 5 milyon 120 bin.

18 bin TL ile 20 bin TL arası emekli maaşı alanların sayısı 2 milyon 880 bin.

20 bin TL ile 25 bin TL arası emekli maaşı alanların sayısı 1 milyon 280 bin.

25 bin TL üstü emekli maaşı alanların sayısı ise sadece 640 bin.

Zirvede Hollanda var...



Mercer CFA'nın raporuna göre emeklilik sisteminde zirvede Hollanda var. İzlanda, Danimarka ve İsrail'in sırasıyla yer aldığı listede bu yıl ilk kez Singapur'un da yer aldığı öğrenildi.