Otomotiv dünyasında hız rekoru yarışı her geçen yıl daha da heyecanlanıyor. Mühendislik harikası otomobiller, sadece tasarımlarıyla değil, ulaştıkları inanılmaz performans değerleriyle de dikkat çekiyor. Süper güçlü motorlar, gelişmiş aerodinamik sistemler ve hafif malzemeler kullanılarak üretilen bu hiper otomobiller, fizik yasalarının sınırlarını zorluyor.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, otomobil üreticileri arasındaki rekabet sadece hız konusunda değil, aynı zamanda güvenlik, konfor ve çevre dostu çözümler açısından da yoğunlaşıyor. Elektrikli ve hibrit sistemlerin öne çıktığı bu dönemde, geleneksel içten yanmalı motorlar da son teknoloji ile donatılarak rekor peşinde koşuyor. İşte dünyanın en hızlı otomobillerinin yer aldığı güncel liste ve teknik detayları.

Dünyanın En Hızlı Otomobilleri Listesi

2025 yılının güncel verilerine göre, hız sıralamasının zirvesinde yer alan otomobiller şu şekilde:

Devel Sixteen - 550+ km/s ile listenin zirvesinde yer alıyor. Bu Dubai yapımı hiper otomobil, 5.000 beygirlik V16 motoruyla donatılmış ve 0-100 km/s hızlanmayı sadece 1,8 saniyede tamamlayabiliyor. Fiyatı 1,6 milyon dolar olan bu araç, henüz tam doğrulanmış pist verilerine sahip olmasa da teorik hesaplamalarda bu hıza ulaşabilme potansiyeli taşıyor.

Koenigsegg Jesko Absolut - İsveçli üreticinin bu modeli 531 km/s teorik maksimum hızla ikinci sırada yer alıyor. 0-100 km/s hızlanması 2,6 saniye olan bu araç, 3,4 milyon dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Jesko Absolut, sürtünmeyi minimize eden silindir silueti ve 125 adetlik sınırlı üretimiyle dikkat çekiyor.

Hız Rekorlarında Öne Çıkan Diğer Modeller

Bugatti Bolide - Fransız markanın pist odaklı modeli 502 km/s ile üçüncü sırada yer alıyor. Bu araç, W16 motorun son hali olarak kabul ediliyor ve aerodinamik mükemmelliğiyle tasarlanmış.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 2019 yılında Andy Wallace tarafından test edilerek 490,5 km/s hıza ulaştığı doğrulanan bu model, pistte onaylanmış rekor sahibi. Bu başarı, kontrolü sürücüde bırakan ve güvenli bir şekilde bu hızlara ulaşabilen ilk otomobil olma özelliği taşıyor.​

SSC Tuatara - Amerikan üretici SSC'nin modeli 475 km/s ile beşinci sırada yer alıyor. 2020 yılında yapılan testlerde bu hıza ulaşan araç, bazı tartışmalı sonuçların ardından tekrar piste çıkarılarak performansını doğrulamış.

Elektrikli araçlar kategorisinde Rimac Nevera 412 km/s ile dikkat çekiyor. Hırvat üreticinin bu elektrikli hiper otomobili, dört bağımsız motoru ve 1,914 beygir gücüyle hem çevre dostu hem de yüksek performanslı çözüm sunuyor.​

Hız rekoru belirlenmesinde çift yön ortalaması şartı aranıyor. Yani araçların aynı pistte zıt yönlerde ölçüm yapması ve ortalama hıza göre sıralanması gerekiyor. Ayrıca üretici tarafından en az 30 adet homologe edilmesi koşulu da bulunuyor, bu nedenle konsept prototipler rekor kitabına giremiyor.