Son dönemde spor dünyasında dikkat çeken menajerlik ajanslarından biri Epic Sports oldu. Özellikle genç futbolcuların transfer süreçlerinde adını sıkça duyuran bu şirket, uluslararası piyasada da önemli işlere imza atıyor. Şirketin sahibi olan Ali Barat ise spor kamuoyunda merak edilen bir isim haline geldi. Hem futbolseverler hem de transfer haberlerini yakından takip edenler için, Ali Barat’ın kim olduğu ve Epic Sports’un sektördeki yeri ilgiyle araştırılıyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Archie Brown'un menajerlik şirketini değiştirerek Epic Sports'a geçmesiyle birlikte, şirkete olan ilgi daha da arttı. Özellikle Avrupa başta olmak üzere, birçok uluslararası transferde şirketin rolü büyüyor. Epic Sports, yüksek bonservisli oyuncu transferleriyle adından söz ettiriyor ve futbolun önemli aktörleriyle iş birliği yapıyor.

Ali Barat kimdir?

Ali Barat, 1980 yılında doğdu ve aslen İranlı. Mesleği futbolcu menajerliği olan Ali Barat, FIFA tarafından lisanslı bir menajer olarak tanınıyor. Abu Dabi merkezli Epic Sports’un kurucusu ve sahibi olan Barat, şirketiyle Avrupa'nın önde gelen liglerinde faaliyet yürütüyor. Epic Sports, pek çok üst düzey futbolcunun temsilciliğini üstleniyor ve özellikle son yıllarda yapılan büyük transferlerle gündeme geliyor. Ali Barat, hem sahip olduğu ağ hem de futbol piyasasındaki etkin rolleriyle dikkat çekiyor.

Epic Sports, sadece oyuncu transferlerinde aktif bir rol üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda futbolcuların kariyer yönetimi ve sponsorluk anlaşmaları gibi alanlarda da çalışıyor. Son olarak 2023 yaz transfer döneminde birçok büyük transferde yer aldı. Şirket, Avrupa piyasasında genç yeteneklerin parlaması için önemli projeler yürütüyor.

Epic Sports’un başarıları ve teknik detaylar

Epic Sports’un en dikkat çekici işlerinden biri, Brighton & Hove Albion’dan Chelsea’ye gerçekleştirilen Moisés Caicedo transferi oldu. Bu transfer Premier Lig tarihinin rekor bedeli olan 115 milyon poundla gerçekleşti. Ayrıca Villarreal’den Chelsea’ye transfer edilen Nicolas Jackson gibi başka önemli transferlerde de şirket aktif rol aldı. Bu tür yüksek bütçeli operasyonlar, Epic Sports’u sektörde etkili oyunculardan biri haline getirdi.

Şirketin sahip olduğu uluslararası portföy, Avrupa'nın en büyük liglerinde mücadele eden futbolcuları içeriyor. Epic Sports'un transfer pazarı üzerindeki etkisi, son dönemde yapılan büyük bonservis bedelli transferlerle kanıtlanıyor. Bu durum, şirketin sektördeki yerini ve Ali Barat’ın futbol menajerliği alanındaki uzmanlığını daha görünür kılıyor.

Epic Sports sahibi kim?

Epic Sports’un kurucusu ve sahibi doğrudan Ali Barat. Özellikle süreç yönetimi, futbolcuların temsil edilmesi ve geniş transfer ağıyla tanınıyor. Hem Avrupa’da, hem de küresel futbol piyasasında etkinliğe sahip bu şirket, büyümesini ve uluslararası alandaki pozisyonunu sürdürmeye devam ediyor.

Ali Barat ve Epic Sports, günümüzde futbolun gelişen transfer piyasasında önemli bir aktör olmaya devam ediyor. Şirketin gerçekleştirdiği rekor transferler ve sunduğu profesyonel kariyer yönetimi, menajerlik sektöründe yeni standartlar belirliyor