Dünya spor ekonomisini yakından takip eden SportsPro, 2024 yılı için “marka değeri en yüksek sporcular” listesini yayımladı. Liste; dijital etki, medya görünürlüğü, tüketici algısı, marka uyumu, ekonomik değer, kültürel etki ve imaj sürdürülebilirliği gibi çok yönlü kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Marka gücünü küresel ölçekte analiz eden sıralama, sporda popülerlik ve etki gücünü yeniden gözler önüne serdi.

Lewis Hamilton zirvede

Formula 1’in 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton, listenin en üst sırasında yer aldı. McLaren ile başladığı kariyerini Mercedes’te zirveye taşıyan Hamilton, bu sezon Ferrari koltuğunda yarışıyor. Hem sportif başarıları hem de global marka etkisi sayesinde listenin bir numarası oldu.

Simone Biles ikinci sırada

Artistik jimnastiğin yaşayan efsanesi Simone Biles, listeye ikinci sıradan girmeyi başardı. ABD’li yıldız; Dünya Şampiyonası’nda 23, Olimpiyat Oyunları’nda 7 altın madalya kazanarak tarihin en başarılı sporcularından biri konumunda.

Ilona Maher ilk üçte

ABD’li ragbi oyuncusu Ilona Maher, marka etkisi hızla yükselen sporculardan biri olarak listenin üçüncü sırasında yer aldı. Hem sosyal medyadaki görünürlüğü hem de kadın ragbisinin küresel yüzlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Stephen Curry ilk beşte

NBA'in ve Golden State Warriors’ın efsane oyun kurucusu Stephen Curry, sıralamada dördüncü oldu. Kariyerindeki 4 NBA şampiyonluğu ve global marka gücüyle en etkili sporculardan biri olarak değerlendirildi.

Cristiano Ronaldo beşinci sırada

Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, listenin beşinci basamağında yer aldı.

Onu Neymar, Caitlin Clark, LeBron James ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldız isimler takip etti. Tenis dünyasının yükselen yıldızı Coco Gauff ise ilk 10’a girmeyi başararak 10. sırada kendine yer buldu.

Diğer dikkat çeken sıralamalar

SportsPro’nun geniş listesinde öne çıkan isimlerden bazıları şöyle sıralandı:

- Robert Lewandowski: 11.

- Kylian Mbappé: 13.

- Vinicius Jr.: 14.

- Novak Djokovic: 15.

- Lionel Messi: 16.

- Lamine Yamal: 23.