Uşak’ın Ulubey ilçesinde yer alan Ulubey Kanyonu, hem Türkiye’nin hem de dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak biliniyor. Yaklaşık 1.2 kilometrekarelik devasa bir alana yayılan bu doğal oluşum, Banaz ve Ulubey çaylarının binlerce yıl boyunca kayaları oyarak şekillendirdiği eşsiz bir coğrafya sunuyor.

Sonbaharda sarının, turuncunun ve kızılın tonlarına bürünen vadi, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için adeta bir tablo gibi uzanıyor.

150 Metrelik Cam Terasta Nefes Kesen Manzara

Kanyonun en popüler noktalarından biri, 150 metre yükseklikteki cam seyir terası. Ayaklarınızın altından uzanan uçsuz bucaksız manzara, ziyaretçilere hem adrenalin hem de büyüleyici bir seyir deneyimi yaşatıyor. 2025 yılı itibarıyla başlayan sıcak hava balonu turları, Ulubey’in eşsiz güzelliğini gökyüzünden izleme imkânı sunarak bölge turizmine yeni bir soluk getirdi.

Kanyonun derinliklerinde kaya tırmanışı, sal sporu ve zipline gibi etkinlikler ise adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle yeni açılan Macera Parkı, genç ziyaretçilerin uğrak noktası hâline gelmiş durumda.

Tarihle İç İçe Bir Rota

Ulubey Kanyonu yalnızca doğasıyla değil, tarihi zenginliğiyle de öne çıkıyor. Antik dönemde Montanizm tarikatının merkezi olan Pepouza Antik Kenti, kanyonun hemen yakınında yer alıyor.

Bölgenin simgesi hâline gelen Clandras Su Kemeri, Roma döneminden günümüze ulaşan en dikkat çekici eserlerden biri. Yürüyüş parkurlarında karşılaşılan kaya mezarları, mağaralar ve antik su kanalları, bölgeyi gezenlere adeta zamanda yolculuk hissi yaşatıyor.

Yöresel Tatlar ve Huzurlu Duraklar

Doğa yürüyüşleri arasında mola vermek isteyen ziyaretçiler, Uşak mutfağının yöresel lezzetlerini tadabilecek küçük restoran ve kafelere uğrayabiliyor.

Belediyeye ait mesire alanı, hafta sonlarını değerlendirmek isteyen ailelerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Kanyon çevresinde bulunan halı ve kilim atölyeleri, bölge kültürünü yakından tanımak isteyenlere el emeğiyle dokunmuş hatıralar sunuyor.

Lavanta Bahçelerinde Fotoğraf Keyfi

Ulubey Kanyonu’na sadece 3 kilometre mesafedeki lavanta bahçeleri, özellikle sonbaharda mor ve yeşilin büyüleyici kontrastıyla dikkat çekiyor. Lavanta kokuları arasında yürüyüş yapmak, doğayla iç içe bir huzur sunuyor.

Bölge, düğün çekimlerinden doğa fotoğrafçılığına kadar Türkiye’nin en çok tercih edilen açık hava platolarından biri hâline gelmiş durumda.

Sessizliğin İçinde Bir Kaçış

Ulubey Kanyonu, sadece bir doğa harikası değil; şehirden kaçmak, doğayla yeniden bağ kurmak isteyenler için Ege’nin en özel keşif rotalarından biri. İzmir, Ankara ve Afyon gibi büyük şehirlere yakınlığı sayesinde hafta sonu rotası olarak da ideal.

Sonbaharda sessizlik, doğa ve tarih bir arada olsun diyenler için Ulubey, huzurun tam adresi.