Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de sanatsal bir ilke imza atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 20 Kasım Perşembe akşamı Elhamra Sahnesi'nde gerçekleşen "Darbuka Konçertosu", dinleyiciden gelen yoğun ilgiyle adeta bir müzik şölenine dönüştü. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bu özel etkinlikte, ünlü Şef Hamdi Akatay, darbukayı solo konçerto enstrümanı olarak Batı'nın klasik müziği ile aynı sahnede buluşturdu.

Salon doldu taştı: İzleyiciler ayakta ve sahne önünde izledi

"Barışın Müzik Dili" adıyla düzenlenen konser, İzmirlilerin müzikal yeniliklere olan yüksek ilgisini gözler önüne serdi. Konser başlamadan çok önce Elhamra Sahnesi'nin salonu tamamen doldu. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe katılım o kadar yoğundu ki, pek çok müziksever ayakta izlemek ya da sahne önüne oturmak zorunda kaldı. Bu izdiham, Hamdi Akatay'ın özgün müzikal diline ve Darbuka Konçertosu'nun yarattığı merakın büyüklüğüne işaret etti.

Darbuka ve senfonik orkestranın büyüleyici ahengi

Şef Hamdi Akatay, sahnede sadece darbukayı değil, aynı zamanda bendir, kahon, tef ve kudüm gibi geleneksel perküsyon enstrümanlarını da kullanarak kendine özgü bir müzik icra etti. Berlin Filarmoni ve Kraliyet Filarmoni gibi büyük orkestralarla da çalışan Akatay'ın, kendi eseri olan "Darbuka Konçertosu"nda darbukayı klasik orkestra ile harmanlaması, dinleyicilere hem yenilikçi hem de unutulmaz bir deneyim yaşattı. Akatay'ın, Türkiye coğrafyasına ait ritim kültürünü Evrensel Darbuka Metodu adlı kitabıyla da dünyaya tanıttığı biliniyor.

Hamdi Akatay'dan yeni konser ve İzmir mesajı

Yoğun ilgi karşısında sahneden dinleyicilere seslenen Şef Hamdi Akatay, bir sonraki konserin sözünü verdi. Salona sığmayan müzikseverlere teşekkür eden Akatay, bu büyük talebin ardından gelecek konser için Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde (ASKM) sahne almak üzere söz aldıklarını duyurdu.

Sahneden aynı zamanda anlamlı mesajlar veren Akatay, "Dünyada bir ilk kez İzmir'de gerçekleşen bu Darbuka Konçertosu'nun, çoğu yeniliğin İzmir'den dünyaya yayılması geleneği için de geçerli olmasını" umut ettiklerini belirterek, sanatsal yeniliklerin kentten yükselmesi arzusunu dile getirdi. Romanlar’dan oluşan Tepecik Filarmoni Orkestrası'nın da kurucusu olan Hamdi Akatay'ın bu sözleri, müziğin birleştirici gücü ve İzmir'in kültürel önemi açısından dikkat çekti.