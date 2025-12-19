Son Mühür/ Seçil Ünlü - Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, sektörün rekabet gücünü artırmak amacıyla “OlivetoLive” isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi’ni hayata geçirme kararı aldı. Birlik, yaptığı çağrıyla zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı firmaları projeye katılmaya davet etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında desteklenen UR-GE projeleri, firmaların kümelenerek yetkinlik kazanmasına ve ortak pazarlama faaliyetleriyle ihracatlarını artırmasına imkân sağlıyor.

Eğitim ve pazarlama faaliyetleri öne çıkacak

“OlivetoLive” UR-GE Projesi’nin üç yıl süreyle yürütülmesi planlanıyor. Projenin başlangıcında yapılacak ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenecek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışı pazarlama çalışmaları, alım heyeti organizasyonları ve stantlı fuar katılımları gibi faaliyetlerden faydalanılması hedefleniyor.

İhracatta sert düşüş dikkat çekti

Türk zeytinyağı sektörünün zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekilirken, son üç yılda alınan kararlar ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle sektörün rekabet gücünde ciddi kayıplar yaşandığı vurgulandı. 2025/26 sezonunun ilk ayında zeytinyağı ihracatının yüzde 80 oranında gerileyerek 8 bin 636 tondan bin 701 tona düştüğü, ihracatın fiilen durma noktasına geldiği ifade edildi. Sektör temsilcileri, bu süreci birlikte hareket ederek aşmayı hedeflediklerini belirtti.

Başvurular için son tarih 15 Ocak

“OlivetoLive UR-GE Projesi”nde yer almak isteyen zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı firmaların, 15 Ocak 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar Ege İhracatçı Birlikleri Tarım-1 Şubesi ile iletişime geçerek başvuru formunu teslim etmeleri gerekiyor.