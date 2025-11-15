Son Mühür - ABD merkezli teknoloji devi Verizon, önümüzdeki haftadan itibaren 15 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Nefes’ten Ömür Kırbaşlı’nın haberine göre, yılbaşından bu yana 101,81 milyar dolar gelir elde eden şirket, yoğun rekabetin baskısıyla maliyetleri düşürmeye odaklanmış durumda. İşten çıkarma sürecinden çoğu çalışan etkilenecek. 2024 sonunda Verizon’un tam zamanlı yaklaşık 99 bin 600 çalışanı bulunuyordu. Şirket, yaklaşık 200 mağazayı franchise sistemine devrederek bu mağazalarda çalışan personelin bordrodan çıkmasını sağlayacak. Verizon, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Zorlu bir döneme girildi

İşten çıkarma süreci, şirketin yeni CEO’su Daniel Schulman’ın göreve başlamasının üzerinden yalnızca bir ay geçtikten sonra başladı. Yaklaşık sekiz yıl boyunca Verizon’ın bağımsız yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Schulman, üçüncü çeyrek bilanço toplantısında, “Verizon kritik bir dönüm noktasında. Hissedarlarımıza sürdürülebilir değer yaratmanın tek yolu, performansımızı ciddi şekilde artırmak ve pazarda sorumlu bir şekilde kazanmak” ifadelerini kullanmıştı.

Rekor abone kaybı

Verizon, yılın üçüncü çeyreğinde faturalı telefon hatlarında yaklaşık 7 bin kayıp yaşadı; oysa analistler bu dönemde 19 binlik bir artış bekliyordu. Bu sonuç, şirketin üst üste üçüncü çeyrekte faturalı müşteri kaybettiğini gösteriyor. Rakipler AT&T ve T-Mobile ise aynı dönemde faturalı hatlarda güçlü bir büyüme kaydetti. CEO Daniel Schulman, mevcut durumun tersine çevrilebilmesi için şirketin daha verimli, hızlı ve çevik olması gerektiğini vurguladı. Maliyetlerin düşürülmesinin kalıcı bir şirket politikası haline geleceğini belirtti. Schulman, PayPal’da yaklaşık 10 yıl süren CEO’luğu sırasında şirketin gelirini 8 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarırken; Virgin Mobile USA’nın kurucu CEO’su olarak da 2009’daki 483 milyon dolarlık Sprint Nextel satışını yönetmişti.