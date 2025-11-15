ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatili için Washington’dan Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Trump açıkladı

Trump, Venezuela’ya yönelik olası bir saldırı planına karar verip vermediğine dair sorulara net yanıtlar vermekten kaçındı. “Neler olacağını size söyleyemem, ama bazı fikirler var” diyen Trump, ABD’ye uyuşturucu girişini engellemeye yönelik adımların kendileri için değerli olduğunu belirtti. ABD Başkanı, “Ne olacağını size söyleyemem, ancak Venezuela’da uyuşturucunun ülkeye girmesini engelleme konusunda büyük ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerle de yakın iş birliği içinde olduklarını ve bu çabalar sayesinde ABD’ye giren uyuşturucu miktarının önemli ölçüde azaldığını aktardı.

Çarpıcı iddia

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD’li üst düzey askeri yetkililerin Başkan Trump’a, Venezuela topraklarına saldırıyı da içeren “güncellenmiş askeri seçenekleri” sunduğu öne sürüldü.

Filo paylaşımı yapıldı

ABD, “Narko-teröristlerle mücadele” kapsamında Latin Amerika’da “Güney Mızrağı” adlı yeni bir askeri harekat başlattığını duyurdu. ABD Güney Komutanlığı, Karayipler’e gönderilen dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’a ait yeni görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, uçak gemisine çok sayıda savaş uçağının eşlik ettiği görüldü.

Gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele etmek amacıyla ordunun daha etkin kullanılmasını talep etmişti. Bu doğrultuda ABD, ağustos ayı sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu açıklamıştı. Buna karşılık, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ülkede 4,5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu duyurmuştu. ABD’nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilerle karşılanmış, bu saldırıların “uluslararası hukuka aykırı” olduğu öne sürülmüştü. Ayrıca, ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve beraberindeki saldırı grubu Latin Amerika bölgesine ulaşmıştı.